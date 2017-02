Ende einer Ära: Das kommt bei PENNY nicht mehr in die Tüte / Alternative Transportverpackungen und Anreizsystem für Permanenttragetaschen

Köln (ots) - PENNY schafft als erster Lebensmittelhändler inDeutschland nicht nur die Plastiktüte ab, sondern geht einen Schrittweiter. Denn der Discounter führt ein Anreizsystem ein, das Kundenbelohnt, die die neue umweltfreundlichere PENNY Permanenttragetascheaus Recyclingmaterial zum Einkauf mitbringen. Zum einen erhalten siefür jedes Mitbringen der Günter Kastenfrosch Sonderedition einenRabatt von zehn Cent (ausgenommen Tabakwaren, Verlagserzeugnissesowie Geschenk- und Guthabenkarten). Zum anderen spendet dasUnternehmen die gleiche Summe an gemeinnützige Institutionen undVereine. Zum Beispiel im Rahmen des "PENNY Förderkorbs", einemProjekt, das ausgewählte Vereine und Institutionen in derNachbarschaft der Märkte finanziell unterstützt.Mit dem Ende der Plastiktüten können PENNY-Kunden nun zwischen derPENNY Papiertragetasche (Verkaufspreis: 0,10 EUR), der PENNYPermanenttragetasche (Verkaufspreis: 0,99 EUR) und der PENNYBaumwolltragetasche (Verkaufspreis: 1,49 EUR) wählen. Bereits am 7.Dezember 2016 hatte der Discounter den Bezug von Plastiktütengestoppt, damit lediglich die bereits produzierten Plastiktüten nochabverkauft werden. Je nach Lagerbestand des jeweiligen Marktes wirddies in den kommenden Wochen der Fall sein. Heute (16.2.) übergabenCem Özdemir, Bundesvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen, OlafTschimpke, NABU-Präsident, Stefan Magel, COO PENNY, und SteffenGraupner, PENNY-Regionsleiter, die symbolisch letzte Tüte an JelenaEbert, Leiterin des PENNY-Markts an der Grellstraße 75 in Berlin."Bisher haben wir pro Jahr 62 Millionen Plastiktüten verkauft. Dasist nun Vergangenheit. Nun wollen wir unsere Kunden gezieltermuntern, die besonders umweltfreundliche Permanenttragetasche ausRecyclingmaterial zum ständigen Begleiter beim Einkauf zu machen. Wirhaben in unseren bundesweit rund 2.150 PENNY-Märkten pro Tag rundzwei Millionen Kunden. Diese möchten wir gerne - im wahrsten Sinnedes Wortes - zum Träger des Umdenkens machen. Bei PENNY kann man Grünsein und sparen", erklärt Stefan Magel, COO PENNY, im Rahmen desheutigen (16.2.) Pressegesprächs."Die Umwelt zu schonen und zu schützen ist einer der Grundwertevon Bündnis 90/Die Grünen. Umso mehr freut es mich, dass immer mehrUnternehmen im Lebensmittelhandel uns dabei unterstützen. Dass PENNYnun sogar ein Anreizsystem schafft, finde ich besonders gut, weildamit der Anteil der Permanenttragetasche sicherlich rasch steigt",sagt Cem Özdemir, Bundesvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen. "Handelund Politik sollten gemeinsam gegen den Plastikmüllberg ankämpfen.Das ist für Unternehmen zwar nicht immer einfach. Was aber möglichist, zeigen verpackungsfreie Supermärkte. Leider hat diesesNischenkonzept den Megatrend zu mehr Verpackungsmüll bisher nichtstoppen können. Deswegen ist auch die Politik gefordert, zuunterstützen. Ich denke dabei zum Beispiel an Anreize fürressourcenschonendes und umweltfreundliches Design bei Verpackungen",betont Cem Özdemir."Der Marktanteil der Discounter liegt in Deutschland unverändertjenseits der 40 Prozent-Marke. Da auch die Kunden diesesVertriebsformats zunehmend auf Ökologie und Nachhaltigkeit Wertlegen, haben wir die Chance, diese Themen so breit zu verankern. Unddas ist gut so. Als NABU begrüßen wir daher den Ausstieg von PENNYaus dem Verkauf der Plastiktüte. Zumal die REWE Group damit alsVorreiter im konventionellen Lebensmittelbereich in ihren Filialenkomplett auf Plastiktüten verzichtet und die Bedeutung derMehrfachverwendung der Alternativen herausstellt. Dieser jüngsteSchritt zeigt, dass hier das Thema Nachhaltigkeit mit einer auf Dauerangelegten Strategie verfolgt wird", sagt NABU-Präsident OlafTschimpke.Breite Zustimmung der Kunden für das Ende der PlastiktüteDas Umweltbundesamt (UBA) gibt an, dass jeder Bundesbürger imJahresdurchschnitt 70 Plastik-tüten verbraucht. Zum Vergleich: derEU-Durchschnitt liegt bei 198 Stück. Brüssel regelt, dass dieseAnzahl bis Ende 2019 auf maximal 90 und dann bis 2025 auf höchstens40 Stück pro Kopf sinkt. Ein Schritt in diese Richtung ist dieVereinbarung, die Handelsvertreter sowie das Bundesumweltministeriumam 26. April 2016 unterzeichnet haben, nach der Plastiktüten nichtmehr kostenlos abgegeben werden.PENNY FörderkorbDas Förderkorb-Projekt rief PENNY 2015 zunächst in Hamburg insLeben. Mehr als 140.000 Kunden stimmten in der Hansemetropole fürihren jeweiligen Lieblingsverein ab. Bereits im vergangenen Jahr gabes jeweils einen Förderkorb in Köln, Berlin, Frankfurt am Main,Hannover, Leipzig, Mannheim und München. Hier waren gemeinnützigeVereine, die sich für Kinder und Jugendarbeit engagieren, eingeladen,sich um einen von insgesamt vier Förderpreisen in Gesamt-höhe von12.000 Euro zu bewerben. Aus den Vereinen mit den meisten Stimmenwählte eine mehrköpfige Jury von unabhängigen Fachleuten aus demBereich der sozialen Verantwortung drei Gewinner pro Stadt.Zusätzlich belohnte die Jury besonderes Engagement jeweils einesVereins pro Stadt mit einem Sonderpreis in Höhe von 3.000 Euro.Insgesamt belief sich die Fördersumme auf 84.000 Euro(www.foerderkorb.penny.de). 2017 wird der Förderkorb auf dieMetropolregionen Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Rhein-Neckar,Berlin-Brandenburg, Chemnitz-Zwickau, Hamburg-Umland,Hannover/Braunschweig/Göttingen/Wolfsburg und München-Umlandausgeweitet.Über PENNYPENNY erzielte 2015 allein in Deutschland mit rund 2.150 Filialenund 26.000 Mitarbeitern einen Umsatz von über sieben Milliarden Euro.Im Ausland erwirtschaftete PENNY mit 1.360 Filialen und 18.000Mitarbeitern einen Umsatz von über vier Milliarden Euro. In Berlinhatte PENNY aktuell 71 Märkte mit rund 850 Mitarbeitern.Für Rückfragen:PENNY-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, Fax: 0221-13 88 98, E-Mail: presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell