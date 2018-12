Ende einer Ära: Musiksender Viva wird an Silvester abgeschaltet

BERLIN/KÖLN (dpa-AFX) - Nach mehr als einem Vierteljahrhundert auf Sendung schlägt an Silvester die letzte Stunde des Musiksenders Viva.



Der einst als deutscher Gegenentwurf zu MTV gegründete Kanal wird endgültig eingestellt - und seine letzte Sekunde im deutschen Fernsehen steht fest. "Viva sendet am 31. Dezember bis 13:59:59", teilte eine Sprecherin des Trägers Viacom der Deutschen Presse-Agentur mit. Danach ist Schluss. In der Sendung "Viva Forever

- Die Show" sollen ab 12 Uhr noch einmal Videos und große Momente aus

der Viva-Historie zu sehen sein.

Viva hatte am 1. Dezember 1993 den Betrieb aufgenommen und zeitweise große Erfolge gefeiert. Moderatoren wie Stefan Raab, Charlotte Roche, Sarah Kuttner, Oliver Pocher, Matthias Opdenhövel und Heike Makatsch begannen ihre Karrieren auf dem Sender. Zuletzt teilte er sich allerdings schon seit längerem einen Programmplatz mit dem Kanal Comedy Central. Dessen Sendezeit wird nun auf 24 Stunden ausgeweitet./idt/DP/she