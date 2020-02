Das Ende einer Ära, Kommentar zu Bayer von Annette Becker

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Frankfurt (ots) - Mit dem Rückzug von Werner Wenning von der Aufsichtsratsspitzevon Bayer endet eine Ära. Wenning setzt sozusagen einen Schlusspunkt unter einemehr als fünfzigjährige Dienstzeit - und zwar aus freien Stücken. Das warangesichts der Unbelehrbarkeit, mit der die Bayer-Verwaltung in derVergangenheit ihren Investoren gegenübergetreten war, nicht notwendigerweise zuerwarten.Doch mit der 2018 vollzogenen Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto undden kurz darauf schlagend gewordenen Klagerisiken sind ohnehin andere Zeiten inLeverkusen angebrochen. Sie gipfelten in der vorigen Hauptversammlung in derNicht-Entlastung des Vorstands und einem mit knapp 67 Prozent nicht ebenüberzeugenden Entlastungsbeschluss für den Aufsichtsrat.Sah es im Anschluss an dieses Debakel zunächst so aus, als nehme Bayer dasVotum lediglich zur Kenntnis, mache ansonsten aber weiter wie bisher, darf einJahr später konstatiert werden: Die Botschaft der Aktionäre ist nicht nurangekommen, sondern wurde auch angenommen. Gerade mit Blick aufGovernance-Themen hat Bayer in den vergangenen zwölf Monaten nachgebessert.Angefangen mit der Einrichtung eines Sonderausschusses im Aufsichtsrat, der sichmit der Glyphosat-Klagewelle befasst und von einem in US-Produkthaftungsklagenerfahrenen Anwalt beraten wird, bis hin zur Erweiterung der Agrarexpertise imAufsichtsrat mit der US-Ernährungsexpertin Ertharin Cousin. Wenn Wenning EndeApril die Segel streicht, hinterlässt er seinem Nachfolger im Aufsichtsrat alsoeinen weitgehend sauberen Tisch.Zugleich stellt sich jedoch die Frage, was der Abschied von Wenning, der denKonzern in den vergangenen Jahrzehnten nach seinen Vorstellungen formte, für denVorstandsvorsitzenden Werner Baumann bedeutet. Mit Wenning verliert Baumannseinen wichtigsten Fürsprecher. Der 73-Jährige war es, der Baumann lange vor derZeit zum Nachfolger von Marijn Dekkers kürte und mit ihm die größte und zugleichfolgenschwerste Akquisition der Firmengeschichte durchzog.Mit seinem Rückzug bringt Wenning seinen Zögling Baumann einerseits aus derSchusslinie der Kritiker. Andererseits fehlt Baumann künftig die Rückendeckung.Mit dem Wechsel zur Hauptversammlung hält Wenning zudem noch ein letztes Malseine schützende Hand über den Vorstandschef. Denn auch den Investoren ist klar,dass Aufsichtsrats- und Vorstandschef nicht zeitgleich von der Bayer-Bühneabtreten können.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30377/4531663OTS: Börsen-ZeitungOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell