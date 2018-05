Ende einer Ära: Commerzbank verabschiedet Klaus-Peter Müller

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ende einer Ära bei der Commerzbank : Bei der Hauptversammlung an diesem Dienstag in Frankfurt (10.00 Uhr) verabschiedet sich Klaus-Peter Müller.



Der 73 Jahre alte ehemalige Vorstandsvorsitzende, der seit Mai 2008 den Aufsichtsrat des teilverstaatlichten Konzerns führt, tritt nicht mehr zur Wiederwahl an.

Die Weichen für die Nachfolge stellte das Institut bereits im Herbst 2016: Neuer Aufsichtsratschef soll der ehemalige Risikovorstand Stefan Schmittmann werden. Die Wahl des 61-Jährigen gilt als sicher - auch wenn es wieder viel Kritik am Kurs der Bank geben dürfte.