Das Ende des WhatsApp Newsletters: YouGov & MessengerPeople Studie zeigt, jeder 2. wünscht sich Kundenservice per Messenger

München (ots/PRNewswire) - Evolution im Messenger Marketing: Kundendialog und-service rücken an erste Stelle. Jeder zweite Deutsche wünscht sich mitUnternehmen via WhatsApp kommunizieren zu können, so das Ergebnis eineraktuellen repräsentativen YouGov-Studie zu WhatsApp in der Kundenkommunikation.Brasilien und Indien sind Vorreiter im weltweiten Vergleich. In Deutschlandsetzen bereits Unternehmen wie BMW, Unitymedia oder hessnatur WhatsApperfolgreich im Kundenservice ein."Mit dem 7.12.2019 können Unternehmen keine Newsletter mehr über WhatsAppverschicken. Ein bedeutender Tag für das Marketing", sagt Messenger- undDigitalmarketing-Experte Matthias Mehner. "Damit treten persönlicheKommunikation und Servicequalität an die Stelle von Massenbeschallung." Dieaktuelle repräsentative Studie von MessengerPeople in Zusammenarbeit mit YouGovzeigt, dass der Dialog mit dem Kunden und Service via WhatsApp das Trend-Thema2020 sein wird. Jeder zweite Deutsche wünscht sich Kundenservice via WhatsApp.In Deutschland dominieren aktuell immer noch die Telefon-Hotline oder dasKontaktformular die Kundenservice-Welt. Und dass, obwohl sich laut YouGov-Studiefast jeder zweite deutsche WhatsApp-Nutzer die Kommunikation mit Unternehmen viaWhatsApp wünscht. Die Nachfrage umfasst alle Altersgruppen; selbst bei den über55-Jährigen sind es noch knapp ein Drittel, die Messenger als Service-Kanalbevorzugen würden. Bei den Jugendlichen sind das sogar über 50 Prozent.Die gesamte Studie hier kostenlos downloaden: https://tinyurl.com/B2CyougoveMPVorreiter im globalen Vergleich: Brasilien und Indien, Deutschland auf Platz 4Im weltweiten Vergleich zeigt sich, dass Länder wie Brasilien und Indien dasPotenzial schon erkannt und WhatsApp erfolgreich einsetzen. 78 Prozent derbefragten Brasilianer kommunizieren bereits via WhatsApp mit Unternehmen. InDeutschland sind es lediglich 22 Prozent der Befragten, die schon einmalWhatsApp als Kundenservice-Kanal genutzt haben."Kunden bevorzugen für den Kontakt zu Unternehmen den einfachen, und aus demPrivaten vertrauten, Weg des Messenger-Chats. Ein deutlicheres Signal, dasFirmen hier aktiv werden sollten, gibt es kaum," sagt Mehner. Genau dieseErfahrung hat BMW gemacht, die WhatsApp für ihrem Werkstatt-Service nutzen:"Unsere Kunden sind von unserem WhatsApp-Service begeistert und sagen oft, dasswir der einzige Hersteller sind, die so etwas bieten," berichtet Albert Rösch,Leiter Serviceberatung der BMW AG Niederlassung München.Weitere Beispiele sowie Informationen zum Ende des WhatsApp-Newsletter:https://tinyurl.com/MPWAmehrInfo