Mainz (ots) -Bei der zurückliegenden Europawahl haben die Volksparteien SPD undCDU erneut Verluste erlitten - minus fünf Prozentpunkte für die CDU,minus zehn bei der SPD. Für die Sozialdemokraten ist es dasschwächste Ergebnis, das sie je bei einer bundesweiten Wahl erzielthaben. Vor allem die jungen Wähler unter 30 haben die Grünen zumGewinner dieser EU-Wahl gemacht. Am Mittwoch, 5. Juni 2019, 22.45Uhr, geht "ZDFzoom" in "Das Ende der Volksparteien? - SPD und Unionin der Krise" der Frage nach, wie CDU und SPD darauf reagieren. DieDoku möchte wissen, ob eine Mischung aus Irritation und klassischemPolitsprech wirklich weiterhilft, ob den Volksparteien das Volkabhandenkommt und ob die politischen Dinosaurier aussterben. Bereitsam Dienstag, 4. Juni 2019, 21.00 Uhr, beleuchtet zudem dasZDF-Politmagazin "Frontal 21" das Thema "Volksparteien in der Krise -Das Ende der Großen Koalition?".Deutlich wird: SPD und CDU haben ein Vermittlungsproblem - und dasgeht weit über den Youtuber Rezo und dessen "CDU-Zerstörungsvideo"hinaus. Sind SPD und Union drauf und dran, eine ganze Generationjunger Menschen zu verlieren? Wie groß ist die Entfremdung zwischenden Jungen und den Regierenden? Setzen CDU und SPD auf die falschenThemen? Geben sie die falschen Antworten? Und haben beideVolksparteien das falsche Führungspersonal?Die "ZDFzoom"-Autoren sprechen mit Politikern, Experten und vorallem mit Wählern. Dabei analysieren sie, wie der Wandel despolitischen Umfelds zur Entfremdung zwischen den großen Volksparteienund dem Volk beitrug.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoom"ZDFzoom" in der ZDFmediathek: https://zoom.zdf.de"Frontal 21"-Trailer für den 4. Juni:https://zdf.de/politik/frontal-21/frontal-21-vom-4-juni-2019-100.htmlhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell