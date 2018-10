'Ende Gelände' nach Camp-Räumung: 'Lassen uns nicht aufhalten'

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

KERPEN (dpa-AFX) - Nach der Räumung eines Zeltcamps im Rheinischen Revier, zu dem in den nächsten Tagen Tausende Braunkohlegegner erwartet werden, hält das Aktionsbündnis "Ende Gelände" an seinen Protest- und Blockadeplänen fest.



"Wir lassen uns nicht aufhalten", sagte die Sprecherin Karolina Drzewo am Donnerstag. Wohin die vielen Teilnehmer jetzt gehen sollen, ließ Drzewo offen. Das Bündnis arbeite an Lösungen. Die ersten Busse mit Camp-Teilnehmern seien am Morgen angekommen. Ein Sonderzug mit 1000 Teilnehmern werde am Freitagmorgen in Düren erwartet.

Die Demonstranten des Aktionsbündnisses wollen von dem Protestcamp aus neue Aktionen gegen den Kohleabbau starten. Die Polizei hatte das Camp (25.10.-29.10.) zwar genehmigt, aber nicht an der Stelle. Trotzdem hatte "Ende Gelände" mit dem Aufbau in einem fast verlassenen Tagebaudorf begonnen.

Nach einem Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs des Energiekonzerns RWE räumte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag das Camp in Kerpen-Manheim und stellte dabei auch Zelte sicher.

Die Polizei hatte den Demonstranten einen Standort zugewiesen, der weiter entfernt vom Hambacher Forst bei Jülich liegt. Das lehnten die Demonstranten ab und zogen vor Gericht, wo sie unterlagen./sil/DP/mis