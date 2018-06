Das Ende des Flüchtlingsschutzes / Medico international: Wer afghanische Flüchtlinge abschiebt, kann alle abschieben / Ausstellung afghanischer Gewaltopfer in Frankfurt

Frankfurt/Main (ots) - Scharfe Kritik an der Aufhebung desAbschiebestopps für afghanische Geflüchtete übt die Hilfs- undMenschenrechtsorganisation medico international, die seit über 15Jahren in Afghanistan Hilfsprojekte unterstützt. Die Bundesregierung,so medico-Asienreferent Thomas Seibert, verlasse mit der Aufhebungdes Abschiebestopps und der Planung, vermeintlich friedlicheAnrainer-Länder zur Aufnahme von Flüchtlingen zu zwingen, den Bodendes Völkerrechts. "Was als Lehren aus dem Umgang mit Flüchtlingen inder Nazi-Zeit gewonnen wurde, wird in einer Fragestunde desBundestages im Handstreich beiseite gewischt", so Seibert.Afghanistan sei jahrzehntelang ein Schlachtfeld globaler Kriegegewesen, für deren physische und seelische Folgen bei denafghanischen Bevölkerungen niemand die Verantwortung übernehme. Dassso die Gewalt überall im Land stetig zunehme, könne deshalb nichtverwundern. Der medico-Partner AHRDO (Afghan Human Rights andDemocracy Organisation) hat gerade mit einer Pilotstudie begonnen, inder die Situation der Zurückgeschobenen genauer untersucht werdensoll. Alle Versprechen der Bundesregierung, so ihr Direktor HadiMarifat, dass man sich vor Ort um die Zurückgeschobenen kümmere,haben sich bei den untersuchten Fällen nicht bewahrheitet. " Sieschicken die Menschen zurück in die Kriege. Afghanistan ist nichtsicher. Fast täglich gibt es Anschläge in Kabul", so Marifat. Esgebe, so der AHRDO-Direktor, bereits mehrere Fälle vonZurückgeschobenen, die bei Anschlägen verletzt oder getötet wurden.Wer sich ein Bild der afghanischen Situation machen wolle, soSeibert, könne die Ausstellung im Frankfurter medico-Hausbesichtigen. "Wir zeigen `Memory Boxes´- Kisten, in den Männer undFrauen aus Afghanistan Erinnerungsstücke nächster Verwandteröffentlichem Gedenken zugänglich machen." Die Toten sindunterschiedlicher ethnischer, religiöser und politischer Herkunft,ihre Hinterlassenschaften zeigen an, dass jede Familie in ihrenReihen Opfer und Täter birgt. "Die jahrzehntealte Kette der Gewaltist nie unterbrochen worden. Schon deshalb gibt es in Afghanistankein sicheres Gebiet, nirgends", so Thomas Seibert.Für Nachfragen und Interviewwünsche wenden Sie sich bitte an:Thomas Seibert, Asienreferent von medico international,seibert@medico.de, 0160 97557350Original-Content von: medico international, übermittelt durch news aktuell