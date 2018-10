Das Ende des Booms. Rückt es näher?

►Amerika hebt die Zinsen an. Richtig so. Aber das hat einen Preis: Nach Jahren der extremen Niedrigzinsen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der weltweite, mit billigem Geld finanzierte konjunkturelle „Boom“ ausläuft und im schlimmsten Fall wieder in einem „Bust“ endet.

Das zentrale Thema für jeden Anleger und Investor lautet: Zinsentwicklung. In den letzten Wochen sind die US-Zinsen kräftig gestiegen. Die Rendite für 10-jährige ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Thorsten Polleit.