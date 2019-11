Ende 2018 rund 32 800 Prostituierte bei Behörden angemeldet

Wiesbaden (ots) - Ende 2018 waren bei den Behörden in Deutschland rund 32 800Prostituierte nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) gültig angemeldet.Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hatten 1 600Prostitutionsgewerbe eine erteilte oder vorläufige Erlaubnis nach dem seit 1.Juli 2017 geltenden Gesetz. Die Ergebnisse basieren teilweise auf noch im Aufbaubefindlichen Verwaltungsstrukturen. Dies schränkt die Aussagekraft der Datenein.Knapp ein Fünftel der angemeldeten Prostituierten besitzen die deutscheStaatsangehörigkeitVon den 32 800 angemeldeten Prostituierten waren 25 000 (76 %) 21 bis 44 Jahrealt. 5 700 (17 %) waren 45 Jahre oder älter und 2 000 (6 %) waren zwischen 18und 20 Jahren alt. 6 200 Prostituierte (19 %) hatten die deutscheStaatsangehörigkeit. Die drei häufigsten ausländischen Staatsangehörigkeiten derProstituierten waren die rumänische mit 11 400 (35 % aller angemeldetenProstituierten), die bulgarische mit 3 200 (10 %) und die ungarische mit 2 400(7 %).Zum Jahresende 2018 wurden 1 600 Prostitutionsgewerbe aufgrund einer erteiltenoder vorläufigen Erlaubnis nach dem ProstSchG betrieben. Bei 1 530 (96 %) dergemeldeten Prostitutionsgewerbe handelte es sich um Prostitutionsstätten (zumBeispiel Bordelle). Auf Prostitutionsvermittlungen, -fahrzeuge und-veranstaltungen entfielen zusammen 70 (4 %) der Erlaubnisse.Hinweise zur Aussagekraft der Statistik - Verwaltungsstrukturen zum Teil noch imAufbauDie Ergebnisse der Statistik nach dem ProstSchG basieren auf den Angaben derzuständigen Behörden und den zugehörigen Verwaltungsvorgängen. Für dieProstituierten besteht laut Gesetz Anmeldepflicht und für dieProstitutionsgewerbe Erlaubnispflicht. Die Statistik wurde im Berichtsjahr 2017zum ersten Mal durchgeführt. Allerdings war zum Stichtag 31.12.2017 in einigenBundesländern beziehungsweise Kreisen oder Gemeinden noch keine Anmeldung oderGenehmigung einer Prostitutionstätigkeit oder eines Prostitutionsgewerbesmöglich. So waren Ende 2017 bundesweit rund 7 000 Prostituierte bei den Behördengültig angemeldet. Die Zahl der erlaubten Prostitutionsgewerbe betrug 1 350. ZumBerichtsjahr 2018 wurden erstmals aus allen Bundesländern Verwaltungsvorgängegemeldet. Dennoch basiert die Statistik zum Jahresende 2018 zum Teil auf noch imAufbau befindlichen Verwaltungsstrukturen. Dies schränkt die Aussagekraft derDaten ein. Da die Statistik die Verwaltungsvorgänge auf Basis des ProstSchGabbildet, können auch bei späteren Erhebungen keine Angaben über nichtangemeldete Gewerbe und Prostituierte gemacht werden.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Prostituiertenschutzstatistik,Telefon: +49 (0) 611 / 75 85 46www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4450319OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell