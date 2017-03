Ende 2017 läuft zweite Austauschfrist für alte Holzöfen ab

Frankfurt am Main (ots) - Insgesamt lodern rund 10 MillionenFeuerstätten - zu denen Kamin- und Kachelöfen, Heizkamine, Pelletöfenund Kochherde zählen - in deutschen Haushalten. Viele von diesenHolzfeuerungen sind technisch veraltet und werden den heutigenAnsprüchen an Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz nicht mehr gerecht.Daher müssen seit Januar 2015 schrittweise alte Feuerstättenstillgelegt, nachgerüstet oder ausgetauscht werden, wenn sie denverschärften Anforderungen der 2. Stufe der 1. BImSchV nichtentsprechen. Waren es Anfang 2015 alle Geräte, die 40 Jahre und ältersind, betrifft die aktuelle Maßnahme alle Holzfeuerungen mit einerTypprüfung vor dem 1. Januar 1985.Hilfe vom SchornsteinfegerLaut Statistik sind über eine Millionen Altgeräte von der zweitenAustauschwelle betroffen. Diese Geräte sind zum Stichtag mindestens32 Jahre alt. Damit sowohl der Betreiber als auch derSchornsteinfeger die Feuerstätte einordnen können, haben derBundesverband des Schornsteinfegerhandwerks und der HKIIndustrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V. die sogenannteFeuerstättenampel entwickelt.Bei der sogenannten Feuerstättenschau des Ofens kann derSchornsteinfeger dann anhand des Typenschildes am Ofen und derAmpelfarben das technische Alter bestimmen. Rot steht für "Das Gerätist bereits überfällig". Abgestufte Orangetöne zeigen die FristenEnde 2017, 2020 und 2024 auf und weisen den Verbraucher darauf hin,bis wann er die Vorgaben der Verordnung zu erfüllen hat. Und wessenAmpel auf Grün steht, der kann sein Gerät auch in Zukunft mit gutemGewissen befeuern.Ein Blick in die Online-Datenbank gibt AuskunftFür die Einordnung der Feuerstätte kann der Betreiber auch auf dieOnline-Datenbank des HKI zugreifen. Und ohne Unterstützung desSchornsteinfegers den Status seiner Holzfeuerung abfragen. In dieserbefinden sich alle relevanten Daten von über 5.000 Geräten. Über eineSuchfunktion lässt sich ermitteln, ob die Feuerstätte denAnforderungen der 1. BImSchV entspricht. Einsehbar ist die Datenbankauf dem Verbraucher-Portal www.ratgeber-ofen.de unter denSchlagworten "Service" und "Datenbank".Kontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Daniel JungReferent WirtschaftLyoner Str. 9D-60528 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 25 62 68-105Fax: +49 (0)69 25 62 68-100E-Mail: info@hki-online.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 190D-50937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12Fax: +49 (0)221 42 49 880E-Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: HKI, übermittelt durch news aktuell