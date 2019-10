End-to-end Supply-Chain-Planung mit SAP-Technologie im Trend / Camelot ITLab veröffentlicht Studie zu IT-Trends in der Supply-Chain-Planung

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Finanztrends Video zu SAP



mehr >

Mannheim (ots) - Immer mehr Unternehmen wollen die Planung ihrerLieferkette zukünftig mit einer Technologie-Plattform unterstützen,die alle Planungsbereiche - strategisch, taktisch und operativ -integriert ("end-to-end"). Dabei setzen sie zunehmend auf SAPIntegrated Business Planning, eine Cloud-Lösung desSoftware-Anbieters SAP. Als Hauptvorteile einer end-to-endSupply-Chain-Planung werden Transparenz, Bestandsreduzierung sowieeine Verbesserung des Kundenservice gesehen.Für die Studie befragte Camelot Innovative Technologies Lab(Camelot ITLab) Ende September Supply-Chain- und IT-Verantwortlicheaus rund 80 Unternehmen. Im Fokus stand die Unterstützung derSupply-Chain-Planungsprozesse durch SAP-Technologie. "Mit derVerfügbarkeit entsprechender Software-Lösungen wie beispielsweise SAPIntegrated Business Planning steigt auch die Bereitschaft derUnternehmen, ihre Supply-Chain-Planungsprozesse zu integrieren.End-to-end Supply-Chain-Planung adressiert unternehmenskritischeThemen wie z.B. zuverlässige Auftragsbestätigungen und den Umgang mitkontinuierlich schwankenden Bedarfen und hilft somit, Ziele wie dieOptimierung der Lieferzuverlässigkeit und der Supply-Chain-Kosten zuerreichen", kommentiert Frank Arnold, Head of Sales Supply ChainManagement bei Camelot ITLab, die Studienergebnisse.Die Umfrageteilnehmer haben allerdings Respekt vor dieser Aufgabe.Als größte Herausforderung bei der Umsetzung einer end-to-endSupply-Chain-Planung werden die Integration der taktischen undoperativen Planung (24% der Nennungen) sowie dasVeränderungsmanagement (24%) gesehen. Aber auch die Reife derentsprechenden Prozesse (21%) sowie das Stammdatenmanagement (19%)gelten als mögliche Stolpersteine.Große Veränderungen bei SAP-TechnologieWenn es um die Unterstützung der Lieferkettenplanung mitSAP-Software-Lösungen geht, werden die Studienteilnehmer derzeit mitumfassenden Veränderungen konfrontiert. Die Roadmap der SAP fürSupply-Chain-Planungslösungen setzt zukünftig auf SAP S/4HANA und SAPIntegrated Business Planning. Die Umfrageergebnisse lassen jedocherkennen, dass sich die befragten Unternehmen auf die Roadmapeinlassen und sich gezielt dafür vorbereiten. So steht für über 40%der Studienteilnehmer der Umstieg auf SAP S/4HANA und für fast einViertel die Einführung von SAP Integrated Business Planning (IBP) aufdem Programm. Bei der Migration auf die neue SAP Planungssoftwarebeginnen die meisten Unternehmen mit der Ablösung von SAP APO DemandPlanning (36%) durch das Modul SAP IBP Demand Management. Amzweithäufigsten (24%) wird das Modul SAP IBP Sales & OperationsPlanning, teilweise mit Integration der Forecast-Daten ausexistierenden Systemen eingeführt (24%)."Die Studienergebnisse sowie unsere Gespräche mit Kunden undInteressenten zeigen, dass viele Unternehmen bereits eine klareStrategie für ihre end-to-end Supply-Chain-Planung haben und führendeUnternehmen auch bereits konkret an deren Umsetzung arbeiten. DieserTrend dürfte sich zukünftig noch verstärken", resümiert Frank Arnold.Pressekontakt:Franziska BernhardSenior Manager Marketing CommunicationsCamelot ITLab GmbHTheodor-Heuss-Anlage 1268165 MannheimTel.: +49 (0)621 86298-421Email: fber@camelot-itlab.comwww.camelot-itlab.comOriginal-Content von: Camelot ITLab GmbH, übermittelt durch news aktuell