End-to-End-Smart-Home-Entwicklungsplattform RINGA Markteinführung zur Beschleunigung des Hausautomationsmarktes in ganz Europa

London und Hongkong (ots/PRNewswire) - Angesichts des erwarteten anhaltenden Wachstums des Smart Home-Marktes können globale Telekommunikationsbetreiber, Serviceprovider, Gerätehersteller und Handelsmarken jetzt RINGA nutzen, um schnell integrierte Hausautomationslösungen für Märkte in ganz Europa zu entwickeln.RINGA ist eine Smart-Home-Entwicklungsplattform, die es ermöglicht, eine Vielzahl von Smart-Home-Internet-of-Things(IoT)-Geräten mit einer einzigen Anwendung zu verbinden.Die von China Mobile International (CMI) entwickelte RINGA-Lösung umfasst eine Cloud-basierte Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform, eine Suite mobiler Zugangsanwendungen und mehrere IoT-Kommunikationsmodule sowie intelligente Geräte und sprachgestützte Lösungen.Das Interesse an smarten Produkten boomt seit Anfang 2020, als die Pandemie den Fokus der Menschen auf ihre häusliche Umgebung verlagerte. Laut einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) stieg der Absatz von intelligenten Haushalts- und Gesundheitsgeräten in den wichtigsten europäischen Märkten um 41 %.[1] Die International Data Corporation (IDC) prognostiziert, dass der europäische Smart-Home-Markt im Jahr 2025 fast 210 Millionen Einheiten erreichen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15 % von 2020 bis 2025.[2]"Da die intelligente Digitalisierung die Industrien weltweit weiter verändert, hat CMI die Nachfrage nach integrierten Smart-Home-Lösungen erkannt, die schnell marktreif, skalierbar und global einsetzbar sind. RINGA ist das Ergebnis", sagte Dr. LIN Erwei, Direktor und Executive Vice President von CMI. "Wir gehen davon aus, dass die installierte Anzahl von Smart-Home-Lösungen in ganz Europa schnell zunehmen wird, da die Verbraucher zunehmend einen digitalen Lebensstil und eine Idee der Zukunft übernehmen, in der wir uns überall vernetzen können."RINGA wird dazu beitragen, diese wachsende Nachfrage mit End-to-End-Smart-Home-Lösungen zu decken, die Betreibern und Serviceanbietern helfen und Smart-Home-Marken, OEM-Hersteller und Einzelhändler verbinden, um das Smart-Home-Erlebnis für Verbraucher zu verbessern.Smart-Home-Plattform aus einer HandRINGA läuft auf einer von China Mobile entwickelten offenen IoT-Plattform, einer Platform-as-a-Service (PaaS)-Cloud-Lösung. Dadurch entsteht ein integriertes Smart-Home-Ökosystem, um Endkunden Zugang zu intelligenter IoT-Hardware und standardisierten End-to-End-Anwendungen mit einheitlicher Konnektivität aus einer Hand zu ermöglichen.Auf der RINGA SaaS-Plattform stehen verschiedene Zugriffsmöglichkeiten wie Object- Models, Firmware und einheitliche Zugriffsstandards zur Verfügung. Sie verfügt auch über umfangreiche Cloud-Funktionen, einschließlich Ausstattung- und Geräteentwicklung, Simulations-Debugging, Szenenverknüpfung, Nachrichtenwarteschlangen und Remote-Over-the-Air-Technologie-Upgrades (OTA). Für eine schnelle und einfache Anwendungsentwicklung unterstützt RINGA außerdem eine App-Steuerung und offene API sowie das Verbinden von Sprachplattformen von Drittanbietern wie Amazon Alexa, Google Assistant und anderen gängigen Sprachassistenten.Ein wesentliches Merkmal von RINGA ist die intelligente Serviceplattform für die Online-Produktentwicklung und das Betriebsmanagement. Entwickler können Geräte erstellen und Produkte, Operationen, Big Data und mehr über ein einziges Webportal verwalten. Die Nutzung dieser Serviceplattform hilft Entwicklern, die Produktentwicklung zu beschleunigen und potenzielle Wartungsprobleme und betriebliche Herausforderungen zu lösen.RINGA unterstützt wichtige drahtlose Konnektivitätstechnologien, darunter LTE Cat 1 und Narrowband IoT (NB-IoT), das KNX-RF-System, WLAN, Bluetooth und mehr.Große Auswahl an intelligenten NB-IoT-GerätenUnter der Marke RINGA bietet CMI zudem eine Reihe von Smart Devices an, die künstliche Intelligenz und IoT-Technologien kombinieren. Als ein führendes Unternehmen in der NB-IoT-Produktentwicklung kann CMI eine breite Palette intelligenter Einzelproduktlösungen anbieten, die einen eigenständigen NB-IoT-Netzwerkzugriff nutzen. Dies vermeidet Abhängigkeit von WLAN, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu erhöhen.Das RINGA Produktportfolio umfasst aktuell smarte Beleuchtung, Luftreiniger, Heiz-/Kühllüfter, Rauchmelder, Sicherheitssysteme, Tür- und Fenstersensoren und Gesundheitsgeräte sowie smarte Steckdosen und Schalter, mit denen andere Lichter und Geräte gesteuert werden können.Weitere Informationen zu RINGA finden Sie unter https://ringa.cmi.chinamobile.com/hewu/website/[1] GfK Media Center: "Smart-Home: Verbraucher zeigen wachsendes Interesse an sprachgesteuerten Produkten (https://www.gfk.com/press/Smart-Home-Consumers-show-growing-interest-in-voice-controlled-products)" (18. März 2021)[2] IDC Media Center: "Der europäische Smart-Home-Markt hat im 4. Quartal 20 die beste Leistung des Jahres erreicht, sagt IDC (https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prEUR147603321)" (12. April 2021)Über China Mobile International LimitedChina Mobile International Limited (CMI) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von China Mobile, die hauptsächlich für den Betrieb des internationalen Geschäfts von China Mobile verantwortlich ist. Um der wachsenden Nachfrage auf dem internationalen Telekommunikationsmarkt bessere Dienste anzu- bieten, hat China Mobile im Dezember 2010 eine Tochtergesellschaft, die CMI, gegründet. CMI verfügt derzeit weltweit über mehr als 70 Land- und Unterseekabel mit einer gesamten internationalen Übertragungsbandbreite von über 98 T , und insgesamt 180 PoPs im Ausland, 4 eigenen ausländischen Rechenzentren und mehr als 8000 Racks. Mit Hongkong, China, als Startrampe hat CMI die globale IDC-Entwicklung erheblich beschleunigt und ein starkes Netzwerk für die Cloudnutzung von Rechenzentren geschaffen.CMI nutzt die starke Unterstützung von China Mobile und ist ein vertrauenswürdiger Partner, der internationalen Unternehmen, Netzbetreibern und Mobilfunknutzern umfassende internationale Telekommunikationsdienste und -lösungen anbietet. CMI hat seinen Hauptsitz in Hongkong, China, und hat seine Präsenz in 37 Ländern und Regionen ausgebaut. Weitere Informationen finden Sie unter www.cmi.chinamobile.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1583013/RINGA_Logo.jpgPressekontakt:Yan Cheng+852-3975-6751yancheng@cmi.chinamobile.comOriginal-Content von: China Mobile Limited, übermittelt durch news aktuell