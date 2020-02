Encore Capital: Ein Risiko?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Encore Capital, die im Segment "Verbraucherfinanzierung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 06.02.2020, 05:40 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 36.17 USD.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Encore Capital entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Encore Capital-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 34,74 USD. Der letzte Schlusskurs (35,14 USD) weicht somit +1,15 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (36,05 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,52 Prozent), somit erhält die Encore Capital-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Encore Capital-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Encore Capital konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Encore Capital auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Encore Capital. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 60,84 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Encore Capital momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Encore Capital auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 54,06). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Encore Capital wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.