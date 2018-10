Encompass Health: Das wird bald in aller Munde sein!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Encompass Health, die im Segment "Gesundheitseinrichtungen" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 02.10.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 77,57 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Encompass Health einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Encompass Health jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Encompass Health liegt bei einem Wert von 24,52. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Health Care Facilities & Svcs" (KGV von 71,5) unter dem Durschschnitt (ca. 66 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Encompass Health damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Encompass Health-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 6 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Encompass Health vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (70,5 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -9,11 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 77,57 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Encompass Health eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Dividende: Derzeit schüttet Encompass Health nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Health Care Facilities & Svcs. Der Unterschied beträgt 0,32 Prozentpunkte (1,39 % gegenüber 1,72 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".