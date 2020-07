Encavis kauft in Frankreich zu

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

Der Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien Encavis meldet heute einen weiteren Ausbau seines Portfolios in Frankreich, nachdem erst Anfang Juli ein bereits bestehendes Portfolio von 12 Solarparks aufgestockt wurde.

Wie das in Hamburg ansässige Unternehmen heute mitteilt, erwirbt die Tochtergesellschaft Encavis Asset Management AG einen bereits in Frankreich in Betrieb befindlichen Windpark "Senonnes" vom Verkäufer Energiequelle GmbH.



