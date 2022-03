Encavis PNE Energiekontor BayWa Nordex oder ABO Wind – Windenergie erste Wahl gegen Abhängigkeit von Erdgas und Öl.

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Windkraftanlagen lieferten im Februar Rekord- „Ernten“. Und könnten durch den Ukraine Krieg einen noch kräftigeren schub erhalten, als ohnehin schon im Rahmen der europäischen und deutschen Decarboniiserungspolitik.

Wenn selbst Bayerns Minister Aiwanger von eienr Überprüfung der 10H-Regel immer häufiger spricht und Bundesfinanzminister Lindner die erneuerbaren Eenrgien als „Freiheitenergien“ bezeichnet, sollte Bewegung in den Ausbau der Windenergie zu Lande un dzu Wasser kommen. Nicht mehr „nur“ Politiker der Grünen und der SPD wollen Druck auf den Ausbau der Windenergie machen, sondern aufgrund der Abhängigkeit von den fossilen Eenergietrögern Russlands, die gerade schmerzhaft bewust wird,

Lindner „Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien“ – Debatte zum Ukraine-Krieg, 27.02.2022

„Erneuerbare Energien leisten nämlich nicht nur einen Beitrag zur Energiesicherheit und Versorgung“, sagte Lindner am Sonntag bei einer Sondersitzung des Bundestags, als Bundeskanzler Scholz klare Worte zum Ukraine Krieg fand. Und er ergänzte; „Erneuerbare Energien lösen uns von Abhängigkeiten. Erneuerbare Energien sind deshalb Freiheitsenergien.“ Dazu erfahre die Bedeutung der Energiesicherheit laut Lindner eine neue Priorität. „Unsere Planungen der nächsten Jahre werden wir an die veränderte Lage anpassen müssen“, sagte er. „Dabei werden wir nicht setzen auf die Antworten der Vergangenheit, sondern im Gegenteil den Weg in die Zukunft entschlossener fortsetzen.“

Bundeswirtschaftsminsiter will keine „Denkverbote“, was natürlich verschieden interpretiert wird. auf jeden Fall wird es auch um Möglcihkeiten gehen, den Ausbau von Windenergieanlagen über das bereits als notwendig erachtete Mass hinaus zu beschleunigen. Möglicherweise durch verienfachte Genehmigungsverfahren, veränderte Widerspruchsverfahren oder geringere Entfernungsvorgaben für Windräder von Wohngebieten. Gerade bei der dauer der Genehmigungsverfahren „sollte einiges an Luft“ sein. Auch „grüner Wasserstoff“ als Energiespeicher zur Abpufferung bei Windflauten oder wenig Sonneneinstrahlung wird wohl weiteren Schub erhalten.

Windenergie Aktien: Encavis PNE Energiekontor BayWa Nordex oder ABO Wind sollten eigentlich am Aktienmarkt gesuchter sein…

Starten wir mit dem SDAX-Wert ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003 ) – reiner Bestandshalter von erneurbaren Energieanlagen – europaweit. Bei ihm beträgt die Gesamterzeugungskapazität aus erneuerbaren Energien zum Ende 2021 mehr als 3 GW. Und dazu erhöhte man allein in 2021 seine Erzeugungskapazitäten um insgesamt 848 MW, die ans Stromnetz angeschlossen wurden, davon 435 MW durch die Encavis AG und 413 MW durch die Encavis Asset Management AG. Neben der Encavis AG erzielt man durch die Encavis Asset Management AG steigende Erträge. Dabei handelt es sich um einen kräftig wachsende „Manager“ für Erneuerbare Energien Fonds, der durch die Auswahl, den Betrieb und die wirtschaftliche Steuerung der Energieanlagen der Fonds laufende und einmalige Gebühren/Fee’s erzielt.



Im Jahr 2021steigerte der Encavis Konzern die Stromproduktion um 29% – auf 4,42 Terawattstunden (TWh) im Jahr 2021 (Vorjahr: 3,43 TWh). Dazu heisst es „Eher durchschnittliches Wetter in vielen Teilen Europas verhinderte im vergangenen Jahr eine deutliche höhere Energieerzeugung“. Hierbei verteilt sich die Gesamtproduktion auf den Eigenbestnad der Encavis AG mit 2,75 TWh (+31 Prozent) und das Fremd-Portfolio das von der Encavis Asset Management AG betreut wird mit 1,66 TWh (+24 Prozent). Und das bei den derzeit kräftig steigenden Preisen für Elektrizität an den Spot-Märkten…

Taxonomie, verstärkte Bemühungen der Bundesregierung den Anteil der Wind- und Solarenergie an der Stromerzeugung zu erhöhen sollten weiteren Schub geben und die klare Trendumkehr im Chart der Encavis Aktie weiter bestätigen. Die Kursschwäche zu Anfang des Jahres scheint überwunden und könnte bald wieder die alten Hochs aus November ins Blickfeld bringen. Und am 29.03.2022 sollte bei Vorlage der Zahlen für 2021 mindestens die Prognose erreicht werden:

Zuletzt bekräftigte der Encavis-Vorstand für das laufende Geschäftsjahr 2021 erneut eine Umsatzsteigerung auf mehr als 320 Mio EUR (+9%) zu erwarten Weiterhin geplant sei ein operatives Ergebnis (EBITDA) von über 240 Mio EUR (+7%) sowie ein operatives EBIT von mehr als 138 Mio EUR (+4%). Hieraus würde ein operatives Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,46 EUR (+7%) resultieren.

Und weiter mit PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2) Bestandsaufbau und Projektierer: Im Eigenbetrieb von Windparks erreicht man seit Zuwächsen im Dezember 2021 rund 233 MW Nennleistung. Bis Ende 2023 soll das Portfolio auf Projekte mit bis zu 500 MW ausgebaut werden. Letzte „Wasserstandsmeldung“ zum Q3: „Insgesamt befanden sich am Ende des Berichtszeitraums Windenergieprojekte mit rund 262,9 MW auf eigene Rechnung und für Kunden in Bau, davon in Deutschland acht Windparks mit einer Nennleistung von rund 130,9 MW. Für das Windparkportfolio im Eigenbetrieb konnte PNE in diesem Geschäftsjahr bereits zwei Windparks mit rund 17 MW fertigstellen.“ (PNE, 10.11.2021)

Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG bestätigt am 10.11.2021 bei Vorlage der 9-Monatszahlen: „Die Ergebnisse der ersten neun Monate des Geschäftsjahres sind insbesondere vor dem Hintergrund der Investitionen in unser eigenes Portfolio sehr erfreulich. Damit liegen wir trotz schwacher Windmonate voll im Plan und bestätigen unser Ziel für das Gesamtjahr: wir rechnen für unsere Guidance des Geschäftsjahres 2021 unverändert mit einem EBITDA im Konzern in Höhe von 24 bis 32 Mio. Euro.“

Die Kursentwicklung der PNE-Aktie scheint sich charttechnisch im Aufwärtstrend zu befinden. Sondersituation bei PNE sind die Diskussionen um möglicherweise Veräusserungswünsche des Hauptaktionärs – morgan Stanley Infrastrukturfonds. Und entsprechende Phantasie potentieller „neuer Käufer2, die möglicherweise den ganzen „Kuchen“haben möchten – hierzu ein nwm Beitrag aus Oktober.

Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) – Bestandshalter und Projektierer: Eigenparkbestand erreicht derzeit gut 310 MW , Rund 50 % aller von Energiekontor realisierten Projekte werden veräußert, die anderen 50 % werden in den Eigenbestand übernommen. Spannende Ausführungen zur Und weiter mit, Rund 50 % aller von Energiekontor realisierten Projekte werden veräußert, die anderen 50 % werden in den Eigenbestand übernommen. Spannende Ausführungen zur Unternehmensstrategie im Interview mit dem CEO Peter Szabo – Wachstum mit Aktienrückkäufen und ohne Verwässerung

Die Energiekontor Aktie bietet bei der aktuellen Lage eien klare Chance auf „erneuerbare Energien“ zu setzen. Interessant für den aktionär ist dabei, dass er für die weitere Wachstumsfinanzierungkeine Verwässerung zu befürchten hat, da die erklärte Firmenpolitik die Finanzierung über Anleihen und nicht Kapitalerhöhungen präferiert. Auch bei Energiekontor hat der Ukraine Krieg den Abwärtstrend seit November 2021 gestoppt und eine Trendumkehr

Beim SDAX-Wert BayWa AG (ISIN: DE0005194062) ist ein in den drei Kernsegmenten Energie, Agrar und Bau tätiger Dienstleister, Logisitker, Händler – auf dem Weg zum digitalisierten Konzern: Diese Aktie ist aufgrund ihrer Ausrichtung in der derzeitigen Börsenlage bestimmt geeignet, als „Fels in der Brandung“ zu dienen. Aber da der im Vergleich zum Konzerngesamtumsatz von gut 17 Mrd EUR selbst die rund 2,5 Mrd EUR Gesamt-Umsatz der BayWa renewables von untergeordneter Bedeutung sind, handelt es sich um keinen „Erneuerbare Eenrgien Wert“ im engeren Sinne. Und der Umsatz-Anteil des erst seit 2020 mit Aufnahme eines CS-Infrastrukturfonds als Minderheitsaktionärs der Renewables ins Auge gefassten Aufbau eines nennenswerten Eigenbestands an „erneuerbare Energieanlagen“, wie Windkraftanlagen und Solaranlagen, ist noch vernachlässigbar.

Die Baywa Aktie sollte aber im Auge behalten werden. Gerade die gesteigerte Finanzkraft der Tochter Renewables könnte al sWachstumsbeschleuniger wirken. Und die am 28.02.2022 veröffentlichten Zahlen für 2021 sprechen für ein interessantes Investment, wenn auch „nicht zu Discountpreisen“. In den nächsten Jahren könnten hier spannende Entwicklungen des selbsterklärten „weltweit führenden Entwicklers, Dienstleisters, PV-Großhändlers und Anbieters von Energielösungen im Bereich der Erneuerbaren Energien“ kommen.

Und bei Nordex könnte man sich möglciherweise vom extremen Kostendruck un dWettbewerb zwischen den Herstellern etwas abkoppeln. Seit der Einführung von Auktionssystemen an den meisten Energiemärkten ist die Branche weltweit durch zunehmenden Preis-Wettbewerb geprägt. Die Stromerzeuger mit den niedrigsten Geboten erhalten im Auktionssystem den Zuschlag und geben diesen Kostendruck an die Hersteller von Turbinen weiter. Diese müssen daher ihre Produktionskosten reduzieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Kosten für Energieerzeugung aus Wind sind in den letzten fünf Jahren um rund 50 % gesunken, diese Entwicklung hat sich negativ auf die Profitabilität der Hersteller ausgewirkt.

Ob hier eine klare Gegenbewegung durch stärker forcierten Ausbau von Windenergieanlagen entstehen wird? Die Anleger scheinen es zumindest anzunehmen, wenn man sich die Kursentwicklung der Aktie in den letzten Tagen ansieht. Die Nordex bietet aufgrund es grossen Gewinnhebelsa bei steigenden Margen bestimmt die spekulativste „Anlage in Feiheitsenergien“. Die Auftragsvolumina in 2021 waren beeindruckend, inwieweit diese zu höheren Margen abgeschlossen werden konnten, wird sich im Laufe diesen Jahres bei den Quartalsergebnissen zeigen. Helfen werden wahrscheinlich auch die Probleme Siemens Gamesa bei deren neuen Turbinenklasse für onshore-Anlagen.

ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029) – reiner Projektierer? Natürlich sollte die ABO Wind profitieren, wenn die Ausbaugeschwindigkeit der Windenergie in Deutschland beschleunigt würde. Erleichterte Genehmigungen sollten positive Auswirkungen auf die Nachfrage nach „deutschen" Wind- oder Solaranlagen haben. Und natürlich auf die Preissetzungsmacht der ABO Wind AG. Kein Bestandsgeschäft, wie bei anderen. Und keine 50:50 Aufteilung. Nein. Finden, planen, möglicherweise errichten und dann verkaufen. Dazu als „Gimmick" eine potentiellerManagementvereinbarung. Und ss gehe hier um die „grösste Wertschöpfung" in der Kette. Wie sich da die ABO Wind AG positioniert hat, erfuhren unsere Leser vom Mitglied der Geschäftsführung derABO Wind AG (ISIN: DE0005760029), Herrn Alexander Koffka, der sich unseren Fragen stellte – SPANNEND.

Am Aktienmarkt kann die gesamte Kette abgebildet werden: Produzent, Entwickler, Bestandshalter – und Energieversorger, die „grün“ werden wollen

Aber es gibt in diesem Thema für jeden Geschmack etwas: Bei einer ABO Wind AG, die sich ausschliesslich auf das Segment der „Dienstleistungen für die Eigentümer eines Windenergieparks befasst: „Standortbegutachtung, Planung, Genehmigung und Finanzierung bis hin zu Errichtung, Netzanschluss, Betriebsführung und Service“.

Oder eher bei den „Zwittern“ einer PNE AG oder Energiekontor AG, die sowohl für andere die Dienstleistungen einer ABO Wind AG erbringen. Und parallel noch einen eigenen Bestand an Windenergie Parks aufbauen, also Eigentümer ausgewählter Projektentwicklungen werden. Oder wie sieht es bei einem „reinen“ Betreiber von Windenergieanlagen – oft in Kombination mit Solaranlagen und Energiespeichern – aus? Der für den eigenen Bestand Parks aufbaut oder von dritten in verschiedenen Entwicklungsstadien erwirbt. Wie beispielsweise eine Encavis AG? Oder Windanlagenbauern wie Nordex oder Siemens Gamesa. Und dann gibt es natürlich noch die „Grossen“- Energieversorger. Eben jene, die sich auf erneuerbare Energien fokussieren und dabei einen Schwerpunkt auf Windenergie legen: Wie eine RWE oder eine Ørsted.