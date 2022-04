Encavis PNE Energiekontor BayWa Nordex oder ABO Wind – Bilanzen 2021 gegenübergestellt. Windenergieaktie ist nicht gleich Windenergieaktie.

Weitere Suchergebnisse zu "Pne":

Windkraftanlagen lieferten im Februar Rekord- „Ernten“. Und könnten durch den Ukraine Krieg einen noch kräftigeren Schub erhalten, als ohnehin schon im Rahmen der europäischen und deutschen Decarbonisierungspolitik.

Wie haben sich die Aktien des Sektors in 2021 geschlagen, wer konnte am meissten von den hohen Spotmarktpreisen der Strombörse Ende letzten Jahres profitieren? Und im ersten Quartal 2022 waren Windenergienanlagen im Dauerbetrieb. Rekordmässige 22 Mrd KWh im Februar Windernte allein in Deutschland. Die Aktien von Encavis PNE Energiekontor Nordex oder ABO Wind haben mittlerweile ihre Zahlen für 2021 vorgelegt und einen Ausblick auf 2022 gewagt. Dazu haben sich die Aktienkurse dieser Werte – angetrieben durch den politischen Rückenwind aufgrund des Kriegs in der Ukraine für nicht-fossile Energien – in den letzten Wochne positiv entwickelt. Dass Ende der Fahnestange scheint aufgrund der operativen Entwicklungen und Prognosen aber noch lange nicht erreicht:

Encavis PNE Energiekontor Nordex oder ABO Wind: 2021 über Erwartungen, 2022 weiteres Wachstum, handelt auf 52-Wochen Hoch, durschnittliches Kursziel überschritten.

Starten wir mit dem SDAX-Wert ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003 ) – reiner Bestandshalter von erneurbaren Energieanlagen – europaweit. Bei ihm beträgt die Gesamterzeugungskapazität aus erneuerbaren Energien zum Ende 2021 mehr als 3 GW – hiervon rund 2 GW Eigenbestand. Und dazu erhöhte man allein in 2021 seine Erzeugungskapazitäten um insgesamt 848 MW, die ans Stromnetz angeschlossen wurden, davon 435 MW durch die Encavis AG und 413 MW durch die Encavis Asset Management AG für verwaltete Fonds. Neben der Encavis AG erzielt man durch die Encavis Asset Management AG steigende Erträge. Dabei handelt es sich um einen kräftig wachsende „Manager“ für Erneuerbare Energien Fonds, der durch die Auswahl, den Betrieb und die wirtschaftliche Steuerung der Energieanlagen der Fonds laufende und einmalige Gebühren/Fee’s erzielt.



Im Jahr 2021steigerte der Encavis Konzern die Stromproduktion um 29% – auf 4,42 Terawattstunden (TWh) im Jahr 2021 (Vorjahr: 3,43 TWh). Dazu heisst es „Eher durchschnittliches Wetter in vielen Teilen Europas verhinderte im vergangenen Jahr eine deutliche höhere Energieerzeugung“. Hierbei verteilt sich die Gesamtproduktion auf den Eigenbestand der Encavis AG mit 2,75 TWh (+31 Prozent) und das Fremd-Portfolio das von der Encavis Asset Management AG betreut wird mit 1,66 TWh (+24 Prozent). Und das bei den derzeit kräftig steigenden Preisen für Elektrizität an den Spot-Märkten…

Bilanz 2021, Ausblick 2022, Aktienkennzahlen

Wesentlicher Träger des Umsatzwachstums von 40,4 Mio EUR auf 332,7 Mio EUR in 2021 waren erneut die Solarparks mit 36,2 Mio EUR (Spanien) sowie das Asset Management mit 3,4 Mio EUR. Margensteigerungen des EBITDA in Höhe von 256,4 Mio EUR im Solarbereich auf 82% sowie im Windbereich auf 81% führten zu einem Ergebniszuwachs des EBITDA um 31,6 Mio EUR.

Weitere Eckdaten in Kurzform: EBIT plus 13% auf 149,1 Mio EUR / EBIT-Marge von rund 45% / EPS 0,48 EUR (Vorjahr: 0,43 EUR) trotz einer, um rund 6,6 Millionen erhöhten Aktienanzahl im Jahresdurchschnitt 2021 auf rund 144,4 Millionen Aktien. Eigenkapitalquote von aktuell 33,2% gegenüber 26,6% zum Vorjahresultimo profitiert von der als Eigenkapital zu bilanzierenden Neuemission der Hybrid-Wandelanleihe im Nominalwert von 250 Mio EUR Ende November 2021.

Der Vorstand erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2022 eine erneute Umsatzsteigerung um 14% auf mehr als 380 Mio EUR. Geplant ist ein operatives Ergebnis (EBITDA) von über 285 Mio EUR sowie ein operatives EBIT von mehr als 166 Mio EUR. Daraus würde ein operatives Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,51 EUR resultieren, trotz einer erneut erhöhten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktie von 160,5 Millionen Stück.

Aktienkurs aktuell: 19,83 EUR (13:46 XETRA, 04.04.2022)

Markkapitalisierung: 3,24 Mrd EUR

52-Wochen Hoch/Tief: 20.08 EUR/11,82 EUR

Freefloat: 52,2 %, Hauptaktionär :AMCO Service GmbH (Pool) mit 25,09 %

Fazit: Aktuell handelt die Aktie auf 52-Wochen Hoch, Prognose 2021 (über-) erfüllt, Prognose 2022 positiv vom Markt aufgenommen. „Meteorologische Auswirkungen“ könnten zu Prognose-„übererfüllung“ führen. Bisher starke Windmonate Januar und Februar, im März überdurchschnittlich viel Sonne. Analysten: 4 „BUY“, 2 „Aufstocken“ und 3 „Hold“. Durchschnittliches Kursziel von 19,40 EUR bereits ÜBERSCHRITTEN.

Encavis PNE Energiekontor Nordex oder ABO Wind: 2021 gemäss Guidance, weitere stille Reserven aufgebaut, 2022 weiteres Wachstum und Portfolioausbau, handelt nahe 52-Wochen Hoch, durschnittliches Kursziel überschritten.

Und weiter mit PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2) Bestandsaufbau und Projektierer: Aufgrund der Fertigstellung und Übernahme weiterer Windparks hat sich die Nennleistung der im Eigenbetrieb befindlichen Windparks von 134,8 MW auf 233,2 MW zum Stichtag 31.12.2021 erhöht.. Bis Ende 2023 soll das Portfolio auf Projekte mit bis zu 500 MW ausgebaut werden.Und mit dem Aufbau des Windparkportfolios im Eigenbesitz habe die PNE-Gruppe „stille Reserven“ geschaffen, die nicht sofort erkennbar seien. Aufgrund der Investitionen in eigene Projekte seien so auf Konzernebene bis Ende 2021 insgesamt 134,6 Mio EUR, davon 53,0 Mio EUR im Geschäftsjahr 2021 (im Vorjahr: 50,0 Mio EUR), an Gewinnen vor Steuern eliminiert worden, also als „stille Reserven“ zu betrachten.



Insgesamt bearbeiteten die Unternehmen der PNE-Gruppe Ende 2021 Windparkprojekte an Land mit 5.706 MW (im Vorjahr: 5.405 MW) zu errichtender Nennleistung. Damit wurde die Projektpipeline, also der Bestand von Projekten in der Entwicklung, weiter ausgebaut. Bemerkenswert ist auch die hohe Zahl an Projekten mit rund 751 MW (im Vorjahr: 642 MW) geplanter Nennleistung, die sich derzeit in Deutschland und Frankreich in der Genehmigungsphase befinden. Bei der Photovoltaik konnte die Pipeline in 2021 mehr als verdoppelt werden: von Projekten mit einer geplanten Leistung von 548 MWp Ende 2020 auf 1.210 MWp zum Ende des Jahres 2021.

Bilanz 2021, Ausblick 2022, Aktienkennzahlen

Die PNE-Gruppe hatte im Geschäftsjahr 2021 Windpark- und Photovoltaikprojekte mit rund 1.076,1 MW/MWp (im Vorjahr nur Windenergie: 461,2 MW) fertiggestellt, verkauft oder mit deren Bau begonnen. Damit wurde dieser Wert gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Laut Geschäftsbericht 2021 des Konzerns verbuchte man eine Gesamtleistung von 252,0 Mio EUR (im Vorjahr: 151,7 ), aus. Das EBITDA betrug 32,7 Mio EUR (im Vorjahr: 26,3 Mio EUR), das EBIT 9,3 Mio EUR (im Vorjahr: 8,2 Mio EUR) – hier ist Gwinnverzicht für Portfolioaufbau in betracht zu ziehen. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie belief sich auf 0,33 EUR (im Vorjahr: 0,02 EUR EPS). Damit wurde die Guidance für das Konzern-EBITDA in Höhe von 24 bis 32 Mio. Euro leicht übertroffen.

Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG am 30.03.2022 zur Prognose: „Die PNE-Gruppe ist für die weitere Entwicklung gut aufgestellt. Das zeigt der erfolgreiche Abschluss des Geschäftsjahres 2021. Der Kurs für die kommenden Jahre ist klar: wir werden das Kerngeschäft der Projektentwicklung und den Eigenbetrieb weiter stärken, gleichzeitig aber auch die Erweiterung von Services, Technologien und Märkten konsequent vorantreiben. Im Geschäftsjahr 2022 werden wir erneut Vorleistungen im unteren einstelligen Millionenbereich für die strategische Erweiterung des Geschäftsmodells erbringen. Wir rechnen für unsere Guidance des Geschäftsjahres 2022 mit einem EBITDA im Konzern in Höhe von 20 bis 30 Mio. Euro.“

Aktienkurs aktuell: 10,18 EUR (13:59 Uhr, XETRA, 04.04.2022)

Markkapitalisierung: 779 Mio EUR

52-Wochen Hoch/Tief: 10,52 EUR/ 6,58 EUR

Freefloat: 39,6 %, Hauptaktionär: Morgan Stanley mit 39.8 %

Fazit: Aktuell handelt die Aktie nahe am 52-Wochen Hoch, 2021 leicht über Guidance, Prognose 2022 positiv vom Markt aufgenommen. „Meteorologische Auswirkungen“ sollten aufgrund der derzeitigen Grösse des Portfolios keine wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtprognose haben. Analysten: 1 „BUY“, 1 „Aufstocken“ und 1 „Hold“. Durchschnittliches Kursziel von 9,13 EUR bereits ÜBERSCHRITTEN.

Sondersituation bei PNE sind die Diskussionen um möglicherweise Veräusserungswünsche des Hauptaktionärs – Morgan Stanley Infrastrukturfonds. Und entsprechende Phantasie potentieller „neuer Käufer“, die möglicherweise den ganzen „Kuchen“haben möchten – hierzu ein nwm Beitrag aus Oktober.

Encavis PNE Energiekontor Nordex oder ABO Wind: 2021 Rekordjahr, weitere stille Reserven aufgebaut, 2022 weiteres Wachstum und Portfolioausbau, handelt nahe 52-Wochen Hoch, durschnittliches Kursziel noch 5 % entfernt. Kursrakete im heutigen Vergleich.

Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) – Bestandshalter und Projektierer: Mit der Fertigstellung und dem Transfer zweier Windparks mit einer Gesamterzeugungsleistung von fast 50 MW, konnte im Geschäftsjahr 2021 der Ausbau der im Eigenbetrieb befindlichen Wind- und Solarparks planungsgemäß fortgesetzt werden. Insgesamt erhöhte sich die Erzeugungsleistung im Eigenbestand damit auf nahezu 330 MW. Rund 50 % aller von Energiekontor realisierten Projekte werden veräußert, die anderen 50 % werden in den Eigenbestand übernommen. Spannende Ausführungen zur Unternehmensstrategie im Interview mit dem CEO Peter Szabo – Wachstum mit Aktienrückkäufen und ohne Verwässerung

Die Projektpipeline wurde im Geschäftsjahr 2021 um rund 1,5 GW auf über 7,7 GW (2020: 6,0 GW) gegenüber dem Vorjahr ausgebaut. Zuzüglich der im US-Markt gesicherten Projektrechte erhöhte sich die Projektpipeline sogar auf über 8,5 GW (2020: 6,9 GW). Für das laufende Geschäftsjahr 2022 sei der Vorstand optimistisch, den Wachstumskurs von Energiekontor zu festigen und fortzusetzen zu können. Konkrete Festlegungen auf Zahlen fehlen – noch.

Aktienkurs aktuell: 93,90 EUR (14:19 Uhr, XETRA, 04.04.2022) Markkapitalisierung: 1,33 Mrd EUR 52-Wochen Hoch/Tief: 95,50 EUR/ 50,20 EUR Freefloat: 31,85 %, Hauptaktionäre: Die Gründer Dr. Bodo Wilkens und Günter Lammers mit jeweils 28,56 %. Fazit: Aktuell handelt die Aktie nahe am 52-Wochen Hoch, 2021 starkes Ergebnis, 2022 will „man so weitermachen“. „Meteorologische Auswirkungen“ könnten durchaus positive Auswirkungen auf die Unternehmensentwicklung haben. Analysten: 2″BUY“ und 1 „Hold“. Durchschnittliches Kursziel von 99,00 EUR noch nicht erreicht.

Die Energiekontor Aktie bietet bei der aktuellen Lage eine klare Chance auf „erneuerbare Energien“ zu setzen. Interessant für den Aktionär ist dabei, dass er für die weitere Wachstumsfinanzierungkeine Verwässerung zu befürchten hat, da die erklärte Firmenpolitik die Finanzierung über Anleihen und nicht Kapitalerhöhungen präferiert.

Encavis PNE Energiekontor Nordex oder ABO Wind: Potentieller Turnaround-Kandidat, mittelfristig. Bis dahin: Rund 50 % unter Jahreshöchstkurs. Analysten sehen Potential.

Und bei Nordex könnte man sich möglicherweise durch den Nachfrageschub aufgrund der politischen Entwicklungen vom extremen Kostendruck und Wettbewerb zwischen den Herstellern etwas abkoppeln. Seit der Einführung von Auktionssystemen an den meisten Energiemärkten ist die Branche weltweit durch zunehmenden Preis-Wettbewerb geprägt. Die Stromerzeuger mit den niedrigsten Geboten erhalten im Auktionssystem den Zuschlag und geben diesen Kostendruck an die Hersteller von Turbinen weiter. Diese müssen daher ihre Produktionskosten reduzieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Kosten für Energieerzeugung aus Wind sind in den letzten fünf Jahren um rund 50 % gesunken, diese Entwicklung hat sich negativ auf die Profitabilität der Hersteller ausgewirkt.

Bilanz 2021, Ausblick 2022, Aktienkennzahlen Der von Nordex gemeldete Verlust von 230,1 Mio EUR für 2021 konnte nicht wirklich überraschen . Aber die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) lässt immerhin auf die nächsten Jahre hoffen. Ein Service-Auftragsbestand von rund 3 Mrd EUR – natürlich teilweise/bestenfalls mit 25 Jahren Laufzeit – lässt Hoffnung für steigende Umsatzanteile in den nächsten Jahren aufkommen. In 2021 reichte es immerhin für einen um 6,9 % gestiegenen Umsatz von 468 Mio EUR in der Servicesparte. Damit steigt dieser „brechenbare“ Umsatz kontinuierlich über die Jahre an und sollte definitv nicht Schuld an der Margenschwäche der Nordex sein. Die Umsätze im sogenannten Segment Projekte stiegen – leider? – sogar um 18,2 % auf 4.987 Mio EUR.

INSGESAMT: Weltweit hatte die Nordex Group zum Ende des Berichtsjahres 9.765 Windenergieanlagen mit einer Leistung von insgesamt 27 GW unter Service, meist im Rahmen langjähriger Verträge. Der Auftragsbestand im Segment Service ist um 7,7 Prozent auf 3,0 Mrd EUR gestiegen und das Segment Projekte konnte den Auftragsbestand deutlich auf EUR 6,2 Mrd. erhöhen.

Und für 2022 wird es nochmal schwierig: Wesentlich für die angestrebte Margenverbesserung sei die Weitergabe von Kostensteigerungen und der weiter steigende Anteil an Projekten der Delta4000-Plattform und ein stabiles Makroumfeld. ABER IN 2022 WIRD WOHL UNTER DEM STRICH MÖGLICHERWEISE WIEDER EINE ROTE ZAHL STEHEN – letztmalig ist die Frage. Denn mittelfristig will man eine EBITDA-Marge von 8 % erreichen – die Frage ist nur, wann ist mittelfristig. Konkret: Für das laufende Jahr rechnet Nordex mit einem Konzernumsatz von 5,4 bis 6,0 Mrd EUR, wobei sich die Umsatzerlöse relativ gleich über das Jahr verteilen sollen. Dazu wird die EBITDA-Marge in einer Bandbreite von 1,0 bis 3,5 Prozent erwartet.

Aktienkurs aktuell: 15,96 EUR (14:45 Uhr, XETRA, 04.04.2022) Markkapitalisierung: 2,55 Mrd EUR 52-Wochen Hoch/Tief: 27,37 EUR/ 10,80 EUR Freefloat: 50,9 %, Hauptaktionär: Acciona mit 33,6 %. Fazit: Aktuell handelt die Aktierund 50% unter ihrem 52-Wochen Hoch, 2021 die erwartet schwachen Margen, 2022 will man mit steigenden Umsätzen an der Margenproblematik arbeiten. Politisches Umfeld könnte „helfen“. Analysten: 6″BUY“ und 4″Hold“. Durchschnittliches Kursziel von 19,81 EUR liegt rund 20 % über aktuellem Kursniveau. Die Aktie ist noch weit entfernt von den in den letzten 12 Monaten gesehenen Hochs und unterscheidet sich damit derzeit von den anderen Aktien, die Windenergieanlagen projektieren und/oder betreiben. Ob sich das ändern wird? Bereits profitable Unternehmen gegen einen Anlagenbauer, der an seiner Profitabilität seit langem arbeitet und erst mittelfristig eine Entspannung sieht. Andererseits: Turnaround Stories bieten im Erfolgsfalle grosse Kurschancen.

Ob hier eine klare Gegenbewegung durch stärker forcierten Ausbau von Windenergieanlagen entstehen wird? Die Anleger scheinen es zumindest anzunehmen, wenn man sich die Kursentwicklung der Aktie in den letzten Tagen ansieht. Die Nordex bietet aufgrund es grossen Gewinnhebelsa bei steigenden Margen bestimmt die spekulativste „Anlage in Feiheitsenergien“. Die Auftragsvolumina in 2021 waren beeindruckend, inwieweit diese zu höheren Margen abgeschlossen werden konnten, wird sich im Laufe diesen Jahres bei den Quartalsergebnissen zeigen. Helfen werden wahrscheinlich auch die Probleme Siemens Gamesa bei deren neuen Turbinenklasse für onshore-Anlagen.

Encavis PNE Energiekontor Nordex oder ABO Wind : 2021 musste der Kostenentwicklung Tribut gezollt werden, abe rdie Kostensetzungsmacht und erhöhte Zhalungsbereitschaft der Kundschaft sollte in den folgejahren den aktionären „Spass machen“

ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029) – reiner Projektierer? Natürlich sollte die ABO Wind profitieren, wenn die Ausbaugeschwindigkeit der Windenergie in Deutschland beschleunigt würde. Erleichterte Genehmigungen sollten positive Auswirkungen auf die Nachfrage nach „deutschen" Wind- oder Solaranlagen haben. Und natürlich auf die Preissetzungsmacht der ABO Wind AG. Kein Bestandsgeschäft, wie bei anderen. Und keine 50:50 Aufteilung. Nein. Finden, planen, möglicherweise errichten und dann verkaufen. Dazu als „Gimmick" eine potentiellerManagementvereinbarung. Und ss gehe hier um die „grösste Wertschöpfung" in der Kette. Wie sich da die ABO Wind AG positioniert hat, erfuhren unsere Leser vom Mitglied der Geschäftsführung derABO Wind AG (ISIN: DE0005760029), Herrn Alexander Koffka, der sich unseren Fragen stellte – SPANNEND.

Bilanz 2021, Ausblick 2022, Aktienkennzahlen

Der Platow Brief begründet sein klares BUY-Votum für die Aktie mit den Zahlen 2021 und dem Ausblick für 2022: „Fundamental glänzt das Unternehmen schon seit längerem mit einer guten operativen Entwicklung. Obwohl der Umsatz 2021 um rd. 15% auf 127,1 Mio. (Vj.: 149,2 Mio.) Euro zurückgegangen ist, wuchs die EBIT-Marge von 15,1 auf 17,6% und der Jahresüberschuss stieg um rd. 5% auf 13,8 Mio. (Vj.: 13,1 Mio.) Euro.

Preissteigerungen für Rohstoffe und Transport führten zwar zu höheren Kosten für Windkraftanlagen und Photovoltaikmodulen. Da aber die Strompreise überproportional zugelegt haben, waren Käufer der Parks bereit, höhere Verkaufspreise für die Projekte in Kauf zu nehmen. Für 2022 stellt das Unternehmen einen Jahresüberschuss mindestens auf dem 2021er-Niveau in Aussicht.“

Aktienkurs aktuell: 62,80 EUR (16:00 Uhr, XETRA, 04.04.2022) Markkapitalisierung: 673 Mio EUR 52-Wochen Hoch/Tief: 64,20 EUR/ 41,60 EUR Freefloat: 38,0 %, Hauptaktionäre: Die Familien Bockholt und Ahn mit jeweils 28 %. Fazit: Aktuell handelt die Aktie nicht weit entfernt vom 52-Wochen Hoch, 2021 leicht rückläufiges Ergebnis, 2022 soll mindestens die Erträge von 2021 „bringen““. „Meteorologische Auswirkungen“ haben für den reinen Projektierer und Entwickler maximal indirekte Auswirkungen auf die Unternehmensentwicklung. Analysten: 1″BUY“ von First Berlin, ein sehr eingeschränktes Coverage mit entsprechend wenig Aussagkraft. Kursziel ist auf 95,00 EUR festgesetzt.

Am Aktienmarkt kann die gesamte Kette abgebildet werden: Produzent, Entwickler, Bestandshalter – und Energieversorger, die „grün“ werden wollen

Aber es gibt in diesem Thema für jeden Geschmack etwas: Bei einer ABO Wind AG, die sich ausschliesslich auf das Segment der „Dienstleistungen für die Eigentümer eines Windenergieparks befasst: „Standortbegutachtung, Planung, Genehmigung und Finanzierung bis hin zu Errichtung, Netzanschluss, Betriebsführung und Service“.

Oder eher bei den „Zwittern“ einer PNE AG oder Energiekontor AG, die sowohl für andere die Dienstleistungen einer ABO Wind AG erbringen. Und parallel noch einen eigenen Bestand an Windenergie Parks aufbauen, also Eigentümer ausgewählter Projektentwicklungen werden. Oder wie sieht es bei einem „reinen“ Betreiber von Windenergieanlagen – oft in Kombination mit Solaranlagen und Energiespeichern – aus? Der für den eigenen Bestand Parks aufbaut oder von dritten in verschiedenen Entwicklungsstadien erwirbt. Wie beispielsweise eine Encavis AG? Oder Windanlagenbauern wie Nordex oder Siemens Gamesa. Und dann gibt es natürlich noch die „Grossen“- Energieversorger. Eben jene, die sich auf erneuerbare Energien fokussieren und dabei einen Schwerpunkt auf Windenergie legen: Wie eine RWE oder eine Ørsted.