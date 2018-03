Encavis: Dividende erneut erhöht

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

Liebe Leser,

der im SDAX notierte Solar- und Windparkbetreiber Encavis hat seine vorläufigen Geschäftszahlen für 2017 bestätigt und will der nächsten Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,22 Euro pro Aktie (Vorjahr: 0,20 Euro) vorschlagen. Dies gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt. Es handelt sich um eine Wahldividende, das heißt die Aktionäre sollen entscheiden können, ob sie Aktien beziehen oder sich eine ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Tim Ackermann.