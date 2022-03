Encavis Aktie mit solidem Ergebnis in 2021. Marathonläufer, kein Sprinter.

Encavis Aktie – seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine haben Windenergie-Aktien einen grossen Teil der negativen Kursentwicklung seit November letzten Jahres „aufgeholt“. So auch bei Encavis.

Die ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003) hat sich dem Aufbau eines Portfolios von Wind- und Solaranlagen verschrieben und setzt diese Zielsetzung, in Zahlen „gegossen“in der „FAST Forward 2025“-Strategie konsequent um. Ein Marathonlauf, kein Sprint. Auf jeden Fall passen die vorläufigen Zahlen 2021 „ins Bild“:

Zuletzt am 17.11.2021 bekräftigte der Encavis-Vorstand für das seinerzeit laufende Geschäftsjahr 2021 seine Prognose: Eine Umsatzsteigerung auf mehr als 320 Mio EUR. Weiterhin geplant sei ein operatives Ergebnis (EBITDA) von über 240 Mio EUR, sowie ein operatives EBIT von mehr als 138 Mio EUR. Hieraus würde ein operatives Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,46 EUR resultieren.

Der wesentliche Treiber der deutlich über Vorjahr, aber auch über Guidance liegenden Key-Performance-Indikatoren waren, trotz der eher unterdurchschnittlichen meteorologischen Bedingungen in vielen Teilen Europas, die kontinuierlich gestiegenen Strompreise des vierten Quartals. Auch wenn Encavis daran nur zu einem geringen Teil profitierte, hatten sie massgeblichen Bilanzeinfluss. Aber angesichts des sehr hohen Anteils langfristig gesicherter Strompreise, von mehr als 90% des Konzernumsatzes aus Erneuerbarer Energieerzeugung, konnte Encavis lediglich mit einem geringeren Anteil der Stromproduktion davon profitieren.

Und jetzt die Zahlen. Umsatz legt um mehr als 3% auf rund 330 Mio EUR zu (Prognose: mehr als 320 Mio EUR). Und das operative Ergebnis EBITDA steigt um mehr als 6% auf rund 255 Mio EUR (Prognose: mehr als 240 Mio EUR), EBIT erreicht 148 Mio EUR (Prognose: mehr als 138 Mio EUR). Infolgedessen steigen die EPS auf 48 Cent, zwei Cent mehr als die Prognose. ALSO ALLES ÜBER PROGNOSE. ABGELIEFERT.

Stromproduktion auf Rekordkurs trotz nicht perfekter „Wetterlage“

Im Jahr 2021steigerte der Encavis Konzern die Stromproduktion um 29% – auf 4,42 Terawattstunden (TWh) im Jahr 2021 (Vorjahr: 3,43 TWh). Dazu heisst es „Eher durchschnittliches Wetter in vielen Teilen Europas verhinderte im vergangenen Jahr eine deutliche höhere Energieerzeugung“. Hierbei verteilt sich die Gesamtproduktion auf den Eigenbestnad der Encavis AG mit 2,75 TWh (+31 Prozent) und das Fremd-Portfolio das von der Encavis Asset Management AG betreut wird mit 1,66 TWh (+24 Prozent).

Rekordstände bei Produktion – Zubau in Spanien stärkt Solaranteil

Insgesamt dominierten die Solaranlagen mit Wachstumsraten von jeweils über 70 % in beiden Portfolios die Zuwächse der regenerativen Stromerzeugung. Verantwortlich für den Anstieg waren der nahezu vollständige Jahreseffekt der beiden spanischen Solar-Großanlagen Talayuela (300 MWp Erzeugungskapazität) und La Cabrera (200 MWp Erzeugungskapazität). Talayuela ging am 4. Januar 2021 ans Netz und erreichte seine volle Leistungsabgabe Mitte März 2021, mit einer Stromproduktion von rund 490 GWh im Jahr 2021. La Cabrera ist bereits seit 1. Oktober 2020 am Netz und speiste rund 400 GWh grünen Strom im Jahr 2021 ins Netz.

Ausbautempo soll beibehalten werden

„Wir werden unser Portfolio gemäß unserer Wachstumsstrategie >>Fast Forward 2025 international ausbauen und unsere operative Effizienz und Performance noch verbessern, um auch zukünftig einen Rekordbeitrag an CO 2 -Einsparungen zur Klimabilanz durch Encavis zu ermöglichen“, betonte Dr. Dierk Paskert, CEO der Encavis AG, die nachhaltigen Wachstumsambitionen des Konzerns, kämpferisch bei Vorlage der Stromproduktionskennziffern im Januar.

Der Encavis-Konzern erhöhte 2021 seine Erzeugungskapazitäten um insgesamt 848 MW, die ans Stromnetz angeschlossen wurden. Davon 435 MW durch die Encavis AG und 413 MW durch die Encavis Asset Management AG. Kurzfristig scheint die Kapitalsituation der Encavis-Gruppe ausreichend, die nächsten Ausbauschritte des Portfolios zu stemmen. Und die Kurserholung der Encavis Aktie stärkt natürlich dauerhaft die Refinanzierungskraft der Aktie ohne zu starke Verwässerungseffekte für bereits investierte Anleger. Aber bis zu den Kursen aus Januar 2021 von über 25 EUR ist natürlich noch Luft.