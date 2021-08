Encavis Aktie: Was an dieser Kreditlinie auffällt!

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

Zu Beginn der neuen Handelswoche gibt es Neuigkeiten von Encavis. Und zwar teilt das Hamburger Unternehmen mit, einen sogenannten „nachhaltig revolvierenden Konsortialkreditvertrag“ unterzeichnet zu haben. Auf neudeutsch auch „Sustainable Revolving Credit Facilities Agreement“. Was ist das nun wieder? Es ist im Grunde eine Finanzierungslinie, die Encavis nutzen kann, aber eben nicht muss – also in etwa wie bei uns Normalsterblichen das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung