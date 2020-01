Encavis Aktie: Neues von Encavis AM!

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

Am Donnerstag gab es von Encavis Neuigkeiten zur Tochter Encavis AM (wobei AM für „Asset Management“ steht). Diese Tochter ist ein Vermögensverwalter – und entsprechend gab es dazu am Donnerstag auch ein Update von Encavis. Demnach hat Encavis AM im 4. Quartal 2019 für institutionelle Investoren in „Wind- und Solaranlagen in Europa investiert“, und zwar nicht zu knapp. Es wird ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung