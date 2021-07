Encavis-Aktie: Kurserholung gestoppt!

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

Die Aktie des grünen Stromproduzenten büßte in den letzten sechs Monaten 30 % ihres Wertes ein. Zwar scheint sich der Kurs in den vergangenen Wochen stabilisiert zu haben, allerdings stürzte der Kurs innerhalb der ersten Handelsstunden am heutigen Tag bereits um 4,4 % ab.

Insbesondere die Bestrebungen der Industrienationen vermehrt Strom aus regenerativen Energien zu beziehen, sollte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



