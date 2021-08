Encavis-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

Die Encavis-Aktie befindet sich seit Mitte Mai in einem Seitwärtsmarkt, dessen obere Begrenzung bei 16 Euro, die untere Begrenzung bei 14,80 Euro angesiedelt ist. In der vergangenen Woche ist der Kurs ein weiteres Mal vom oberen Ende nach unten abgeprallt und in der Folge auch wieder unter die 50-Tage-Linie (EMA50) zurückgefallen. Dabei fielen die jüngsten Quartalszahlen des Solar- und Windparkbetreibers solide ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



