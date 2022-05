Encavis Aktie ABWARTEN. Platow Brief sieht starkes Quartalsergebnis, aber hohe Bewertung hält ab – noch?

Encavis Aktie (ISIN: DE0006095003) – ABWARTEN. Der Platow Brief sieht ein „strahlendes Zahlenwerk“, aber auch die hoihen Bewertungskennziffern, die die Encavis Aktie seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs erreicht aht. Noch reicht es nur zu einem „WARTEN“ und beobachten – Der Platow Brief legt sich klar fest und bleibt erstmal an der Seitenlinie. Hier die Gründe aus dem aktuellen Platow Brief:



Encavis – Strahlendes Zahlenwerk

Encavis legte einen erfolgreichen Jahresstart hin. Der Wind- und Solarparkbetreiber konnte im Q1 dank vorteilhaften Wetters die Stromproduktion deutlich steigern.

Das führte zu einem Umsatzwachstum von 53% auf 90,4 Mio. (Vj.: 58,9 Mio.) Euro. Das ber. EBIT zog ggü. Vj. überproportional um 168% auf 34,8 Mio. (Vj.: 13,0 Mio.) Euro an, wodurch sich die Marge von 22,1 auf 38,5% verbesserte. Operativ profitierte Encavis v. a. von den aktuell höheren Strompreisen. Ebenfalls positiv: Der Gewinn je Aktie (EPS) lag mit 0,08 Euro wieder in den schwarzen Zahlen, nachdem im Vj. unterm Strich ein Verlust von 0,05 Euro je Papier stand.



UND GEFALLEN IHNEN DIE KLAREN AUSSAGEN UNSERES GASTBEITRAGES AUS DEM AKTUELLEN PLATOW BRIEF? Wir werden Ihnen in den nächsten Wochen jeweils eine Leseprobe aus der aktuellen Ausgabe präsentieren und wenn es ihnen gefällt:

„Encavis Aktie WARTEN“ reicht Ihnen nicht – Jetzt “4 Wochen gratis lesen und danach 30% sparen” Als Spezialist für Erneuerbare Energien erhält das Geschäftsmodell derzeit mächtig Rückenwind, was besonders der Kursanstieg von 80% seit Aufflammen des Ukraine-Krieges reflektiert. Trotz der strukturellen Unterstützung sind allerdings bei der SDAX-Aktie (20,07 Euro; DE0006095003) mit einem 2022er-KGV von 65 (5 Jahre: 33) jede Menge Vorschusslorbeeren eingepreist. Fundamentale Warnzeichen sind zudem die niedrige und unter den Kapitalkosten liegende Kapitalrendite (ROCE) von 4% sowie ein erwarteter EPS-Rückgang von 7% p. a. bis 2024.

Wir warten bei Encavis ab.

Chartbild Encavis | Powered by GOYAX.de

Zum Gastbeitrag: Die Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen weder eine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar noch sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.