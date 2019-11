Encana: Was jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "HCP":

Der Kurs der Aktie Encana steht am 27.11.2019, 07:41 Uhr an der heimatlichen Börse Toronto bei 5.28 CAD. Der Titel wird der Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Encana auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Encana aktuell 1,83. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -3,41 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Encana bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 5,31 und liegt mit 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 98,19. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Encana auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Encana erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -41,69 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um -1,19 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -40,5 Prozent im Branchenvergleich für Encana bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,19 Prozent im letzten Jahr. Encana lag 40,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.