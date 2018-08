Encana: Eine Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Capitaland":

In unserer neuen Analyse nehmen wir Encana unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Öl & Gas Exploration & Produktion". Die Encana-Aktie notierte am 03.08.2018 mit 17,82 CAD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Unsere Analysten haben Encana nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Encana-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 22 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Encana aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (3 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (16,32 CAD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -8,44 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 17,82 CAD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Encana eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Technische Analyse: Die Encana ist mit einem Kurs von 17,82 CAD inzwischen +5,69 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +13,58 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Encana wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Encana auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.