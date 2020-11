Enapter Aktie: Riskante Spekulation oder langfristiges Investment?

Enapter plant für 2021 den Bau einer Produktionsanlage für Elektrolyseure. Diese soll bereits ein Jahr später, also 2022, in Betrieb genommen werden, sodass von da an 100.000 Elektrolyseure pro Jahr produziert werden können. Allerdings ist derzeit noch offen, ob sich tatsächlich ausreichend Abnehmer für diese Massenfertigung finden werden. Dies werden die kommenden Jahre zeigen. Entsprechend ist auf Anlegerseite noch etwas Geduld ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



