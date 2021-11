Enanta Pharmaceuticals-Aktie: Durch Sicherheitssignale gezwungen!

Überblick(NASDAQ:ENTA) hat beschlossen, die Entwicklung von EDP-721, einem oralen Hepatitis-B-Virus (HBV) RNA-Destabilisator, einzustellen. Dieser Schritt erfolgte aufgrund von Sicherheitssignalen, die in der aufsteigenden Einzeldosis einer Phase-1-Studie an gesunden Freiwilligen beobachtet wurden. “Trotz des sauberen präklinischen Sicherheitsprofils, das in umfassenden toxikologischen Studien nachgewiesen wurde, wurden bei gesunden Probanden nach der Verabreichung von EDP-721 Sicherheitssignale beobachtet. Das Unternehmen wird sich weiterhin auf die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!