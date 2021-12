EnWave unterzeichnet zweiten Gerätekaufvertrag mit Cannabis-Lizenzpartner aus Illinois für eine weitere 120kW REV™ Dehydrierungsmaschine

Quelle: IRW Press

Vancouver, B.C., 30. Dezember 2021 – EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) ("EnWave" oder das "Unternehmen" – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/enwave-corp/) gibt heute bekannt, dass es einen zweiten Kaufvertrag über den Verkauf einer zweiten 120kW Radiant Energy Vacuum ("REV™") Dehydrierungsmaschine an ein führendes Cannabisunternehmen mit Sitz in Illinois (das "MSO"), das in mehreren US-Bundesstaaten tätig ist, unterzeichnet hat. Die MSO unterzeichnete eine lizenzpflichtige



