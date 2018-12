EnQuest: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "EnQuest":

Der EnQuest-Kurs wird am 20.12.2018, 13:09 Uhr an der Heimatbörse London mit 0,21 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir EnQuest einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob EnQuest jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über EnQuest in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über EnQuest wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um EnQuest auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Sell" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von EnQuest sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Sell" angemessen bewertet.

3. Fundamental: Die Aktie von EnQuest gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 2,49 insgesamt 93 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Oil, Gas & Coal", der 33,61 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".