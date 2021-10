EnPro-Aktie: Veräußert CPI-Geschäft an Howden für 195 Millionen Dollar!

Überblick(NYSE:NPO) hat den Verkauf seiner Geschäftseinheit Compressor Products International (CPI) an die Howden Group mit Sitz in Glasgow, Großbritannien, für 195 Millionen US-Dollar vereinbart. CPI stellt Produkte und Dienstleistungen für Kolbenkompressoren her und beliefert in erster Linie die weltweite petrochemische Industrie sowie die Öl- und Gasindustrie. Der Kaufpreis entspricht etwa dem 10,4-fachen des bereinigten LTM-EBITDA. EnPro erwartet den Abschluss der Transaktion ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!