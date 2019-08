EnLink Midstream: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Für die Aktie EnLink Midstream aus dem Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas" wird an der heimatlichen Börse New York am 02.08.2019, 11:38 Uhr, ein Kurs von 9.29 USD geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für EnLink Midstream entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. EnLink Midstream weist derzeit eine Dividendenrendite von 10,82 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Öl Gas & Kraftstoffverbrauch") von 5,19 %. Mit einer Differenz von lediglich 5,63 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die EnLink Midstream-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 17 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (9,28 USD) ausgehend um 83,19 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält EnLink Midstream von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 33,57 liegt EnLink Midstream unter dem Branchendurchschnitt (57 Prozent). Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" weist einen Wert von 77,71 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.