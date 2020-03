EnBW trennt sich von Beteiligung an österreichischer EVN

Weitere Suchergebnisse zu "EnBW":

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Energiekonzern EnBW verkauft seine Beteiligung am niederösterreichischen Unternehmen ENV.



Käufer des Anteils von 28,35 Prozent sind die Wiener Stadtwerke, wie EnBW-Finanzvorstand Thomas Kusterer am Donnerstag mitteilte. Das Geschäft stehe noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Kartellbehörden in Deutschland und Österreich.