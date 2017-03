EnBW stockt bei MVV auf - Französische Engie verkauft Anteile

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Energiekonzern EnBW kauft dem französischen Engie -Konzern dessen Beteiligung am Mannheimer Energieversorger MVV ab.



Damit steigt der EnBW-Anteil an MVV von 22,5 auf 28,8 Prozent, wie EnBW am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte. Über die Höhe des Kaufpreises haben die Unternehmen Stillschweigen vereinbart, der Kauf muss auch noch von Kartellbehörden genehmigt werden. MVV kommt derzeit auf einen Börsenwert von knapp 1,5 Milliarden Euro und gehört gut zur Hälfte der Stadt Mannheim.