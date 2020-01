EnBW erhöht Strompreise für Haushalte

Weitere Suchergebnisse zu "EnBW":

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Energiekonzern EnBW erhöht ab April die Strompreise für Haushalte.



Nach Angaben des Unternehmens vom Freitag zahle ein Musterhaushalt mit drei Personen und einem Jahresverbrauch von 2900 Kilowattstunden dann monatlich im Schnitt rund 6,90 Euro mehr. Die EnBW begründete die Erhöhung mit "deutlich gestiegenen Kosten" bei der EEG-Umlage, Netzentgelten und höheren Preisen an der Strombörse.

Gemessen am Musterbeispiel erhöhen sich die Strompreise in der Grundversorgung demnach unter dem Strich um 8,3 Prozent. Die Kilowattstunde Strom koste dann 2,36 Cent mehr, der monatliche Grundpreis steige um 1,24 Euro. Die Preise für weitere Tarife, die die EnBW auch bundesweit anbietet, entwickelten sich ähnlich, hieß es. Auf das Gesamtjahr 2020 gerechnet, handle es sich um eine Erhöhung um 6,2 Prozent. Damit liege sie unter dem baden-württembergischen Durchschnitt von 6,7 Prozent, so die EnBW./skf/DP/he