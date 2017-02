Weitere Suchergebnisse zu "EnBW":

Hamburg (ots) - Frank Mastiaux, Vorstandsvorsitzender desEnergiekonzerns EnBW, geht davon aus, "dass die Kohlekraftwerke aufdas klimapolitisch gewollte Ende zusteuern." Im Interview mit dem"Greenpeace Magazin" sagte der 52-Jährige: "Den schrittweisenKohleausstieg haben wir in unserer Strategie bereits einkalkuliert."Mit Blick auf die Bundestagswahl im Herbst fügte er hinzu: "Wenn dienächste Bundesregierung einen Kohleausstieg beschließt, wäre das füruns kein existenzielles Problem."Mastiaux sieht den Umbau des Konzerns und seinen Beitrag zurEnergiewende auf einem guten Weg. "Die Erträge aus dem Netzgeschäftliegen schon heute über denen der konventionellen Erzeugung, auch dieErneuerbaren werden dieses Ziel bald erreichen", sagte er demMagazin. Derzeit investiert EnBW vor allem in den Ausbau derWindenergie: "In der ersten Hälfte dieses Jahres errichten wir einmalpro Woche ein neues Windrad, in der zweiten Jahreshälfte sogar jedendritten Tag."Selbst dem Atomausstieg kann der Manager trotz der "enormenfinanziellen Belastung" etwas Positives abgewinnen: "Es hat uns dazugebracht, konkrete Alternativen für die eigene Zukunft auf den Weg zubringen. Keiner im Unternehmen konnte weitermachen wie bisher. Dassetzt Energie frei." Der Konzern muss spätestens 2022 das letzteAtomkraftwerk abschalten.Deshalb sucht EnBW nach neuen digitalen Geschäftsfeldern undEnergiekonzepten. Langfristig kann sich der Konzern-Chef sogar einenAbschied von der Energieerzeugung vorstellen: "So gerne ich dieKilowattstunde persönlich mag, ich kann als Unternehmenslenker nichtan ihr festhalten, wenn sie sich finanziell nicht mehr rechnensollte."Redaktionshinweis: Das Greenpeace Magazin ist ein unabhängiges,werbefreies und leserfinanziertes Umweltmagazin und erhält keineMittel von Greenpeace. Verwenden Sie in der Zitierweise bitte"Greenpeace Magazin".Pressekontakt:Redaktion Greenpeace MagazinBastian HenrichsTelefon: 040-808 12 80-72E-Mail: bastian.henrichs@greenpeace-magazin.dewww.greenpeace-magazin.deOriginal-Content von: Greenpeace Magazin, übermittelt durch news aktuell