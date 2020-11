Ems-chemie: Geht es jetzt um die Wurst?

Weitere Suchergebnisse zu "Ems-Chemie Holding":

An der Börse SIX Swiss Ex notiert die Aktie Ems-chemie am 25.11.2020, 14:50 Uhr, mit dem Kurs von 815 CHF. Die Aktie der Ems-chemie wird dem Segment "Spezialchemikalien" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Ems-chemie auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Ems-chemie beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,9 Prozent und liegt mit 0,5 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (2,41) für diese Aktie. Ems-chemie bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Ems-chemie derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 728,91 CHF, womit der Kurs der Aktie (814 CHF) um +11,67 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 833,45 CHF. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -2,33 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Ems-chemie führt bei einem Niveau von 61,19 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 59,67 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

