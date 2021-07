Empress schließt die komplette Finanzierung des Silver Stream-Projekts Tahuehueto ab

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Quelle: IRW Press

Empress Royalty Corp. (TSXV:EMPR | OTCQB:EMPYF) („Empress“ oder das „Unternehmen“ – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/empress-royalty-corp/) freut sich, den Abschluss und die letzte Zahlung in Höhe von 3 Millionen USD zu der Silver Stream-Vereinbarung im Wert von 5 Millionen USD (die „Stream“) am Projekt Tahuehueto in Mexiko, im Besitz von Altaley Mining Corporation („Altaley“), ehemals Telson Mining Corporation, bekanntzugeben.

„Der Abschluss der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung