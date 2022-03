Empower Every Moment: OPPO erweckt die kultigen isländischen Winternächte zum Leben

Düsseldorf, Deutschland, 15. März 2022 (ots/PRNewswire) -- National Geographic Fotograf, Kiliii Yuyan zeigt die Wunder von Island mit dem OPPO Find X5 Pro- OPPO bietet den Menschen auch die Chance, die Geheimnisse der Natur einmal im Leben selbst zu erkundenOPPO kündigt heute seine neueste, von National Geographic produzierte Content-Kampagne an, um die einzigartigen Sehenswürdigkeiten und Landschaften Islands bei schwierigen Lichtverhältnissen einzufangen. Dies ist die dritte von National Geographic für OPPO produzierte Kampagne, die die Welt und darüber hinaus erforscht. Zuvor haben sie in der Mojave-Wüste „Außergewöhnliche Farben" eingefangen und sind in einige der kältesten Gegenden unseres Planeten gereist, um die „Antarktis zu entdecken".Die diesjährige „Empower Every Moment"-K ampagne, die von der preisgekrönten National Geographic-Fotografin Kiliii Yuyan geleitet wird, stellt Islands außergewöhnliche Ausblicke, herabstürzende Berge und versteckte Wasserfälle in den Mittelpunkt - alles gefilmt und fotografiert mit dem neuesten Flaggschiff-Smartphone von OPPO, dem Find X5 Pro.Die 4K-Ultra-Nachtvideo- und Ultra-HDR-Fotofunktionen des Find X5 Pro werden durch die von OPPO entwickelte MariSilicon X Imaging NPU (Neural Processing Unit) unterstützt, einem speziellen Chip, der das Konzept der Nachtvideografie und -fotografie für beeindruckende 4K-Bilder neu definiert, ohne das Motiv oder den Hintergrund zu beeinträchtigen.Bingo Liu, Präsident von OPPO Westeuropa, bemerkte dazu: „Unser Ziel bei OPPO ist es, Menschen durch Technologie zu befähigen, erstaunliche Erlebnisse zu schaffen, und mit dem Find X5 Pro werden Menschen in der Lage sein, das volle Spektrum der Farben des Lebens einzufangen. Wie könnte man dies besser darstellen als durch einen Besuch in einer der schönsten Gegenden der Welt und die Verewigung der Landschaft mit eindrucksvollen, lebensnahen Fotos. Unsere früheren Kampagnen mit National Geographic haben die verborgenen Schönheiten unseres Planeten ans Licht gebracht, und wir freuen uns sehr darauf, dass die Menschen sehen können, was sie dieses Mal mit dem leistungsstarken Kamerasystem des Find X5 Pro, das 1 Milliarde atemberaubende Farben einfangen kann, erreicht haben."Kiliii Yuyan, preisgekrönter Fotograf von National Geographic, reflektiert: „Eine der größten Herausforderungen bei der Smartphone-Fotografie ist das Fotografieren bei schlechten Lichtverhältnissen. Man verpasst leicht das Einfangen von Details sowie von extremen Licht- und Schattenverhältnissen, die Ihre Fotografie auf eine andere Ebene heben können."Die preisgekrönte Arbeit von Kiliii Yuyan hat bereits die Geschichten der Arktis und der mit dem Land verbundenen menschlichen Gemeinschaften beleuchtet. Aufgrund seiner Vorfahren, die sowohl Nanai (sibirische Ureinwohner) als auch chinesisch-amerikanischer Abstammung sind, ist er durch die Polarregionen gereist und hat mit indigenen Kulturen und Wildtieren gearbeitet. Er hat die Abenteuer und Gefahren der Welt gesehen und erlebt - er entkam dem zusammenbrechenden Meereis, wurde von Walen in Grönland gejagt und fand Verwandtschaft an den Rändern der Welt.Die Kampagne - Empower Every MomentDie am 15. März startende Kampagne"Empower Every Moment" feiert Kiliiis Reise durch Island, auf der er Orte wie die ikonische Gletscherlagune Jökulsárlón, den bemerkenswerten schwarzen Sandstrand von Fauskasandur und die raue Schönheit des Kvernufoss erkundet hat; dort hat er die atemberaubenden Orte mit dem OPPO Find X5 Pro eingefangen.Zusätzlich zur Kampagne mit National Geographic bietet OPPO sechs Personen die Chance, eine einmalige Reise nach Island zu unternehmen. Indem sie auf Instagram die schönen Momente in ihrem Leben posten und #GetawayWithOPPO und #OPPOFindX5Pro verwenden, wobei die Teilnehmerzahl unbegrenzt ist. Die Beiträge von werden von einer unabhängigen Expertenjury nach folgenden Kriterien bewertet: Einzigartigkeit, Qualität und fotografisches Talent.OPPO Find X5 Pro - Jeden Moment genießenDas neueste Flaggschiff von OPPO, das Find X5 Pro, setzt neue Maßstäbe in Sachen Smartphone-Bildgebung und Premium-Design. Die neue Serie ist vollgepackt mit branchenführenden Funktionen, die es den Verbrauchern ermöglichen, ihr wahres Ich zu zeigen und ihre Individualität nach ihren Vorstellungen auszudrücken.Das Find X5 Pro zeichnet sich durch eine futuristische Ästhetik aus, die eine klare, moderne Raffinesse und ein weltweit einzigartiges Bildgebungserlebnis bietet, einschließlich einer von OPPO entwickelten Neural Processing Unit, MariSilicon X, die die größte Herausforderung bei der Aufnahme von Smartphone-Videos meistert - die Aufnahme bei Nacht - und fesselnde Fotos ermöglicht. Ergänzt durch ein unvergleichliches Dual-Flaggschiff-Kamerasystem IMX766, unvergleichliche Leistung, ultraschnelle 5G-Konnektivität und die unglaubliche SUPERVOOC TM Flash Charging-Technologie.- Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an jiatong.li@oppo.com- Für weitere Ankündigungen und Neuigkeiten, folgen Sie OPPO auf Twitter (https://twitter.com/OPPOMobileUK?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor), Facebook (https://www.facebook.com/OPPOUK/) und Instagram (https://www.instagram.com/oppouk/)- Weitere Informationen über die "Empower Every Moment"-Kampagne sowie die Partnerschaft zwischen OPPO und National Geographic finden Sie unter https://www.oppo.com/uk/events/empower-every-moment/ (https://urldefense.com/v3/__https:/www.oppo.com/uk/events/empower-every-moment/__;!!Gajz09w!R-5O-0RHJTb9FjSwRgG9iZL2-Z7G4TQQRk6tLxh036xHLFBNK-tC1QdCag53jra7KmOs$)Informationen zum OPPOOPPO ist eine weltweit führende Marke für Smart Devices. Seit der Einführung seines ersten Mobiltelefons - „Smiley Face" - im Jahr 2008 ist OPPO unermüdlich auf der Suche nach der perfekten Synergie von ästhetischer Zufriedenheit und innovativer Technologie. Heute bietet OPPO eine breite Palette von Smart Devices an, allen voran die Serien Find X und Reno. Neben den Geräten bietet OPPO seinen Nutzern das ColorOS und Internetdienste wie OPPO Cloud und OPPO+. OPPO ist in mehr als 50 Ländern und Regionen vertreten und beschäftigt mehr als 40.000 Mitarbeiter, die sich für ein besseres Leben der Kunden auf der ganzen Welt einsetzen.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1764831/Image_1_OPPO.jpg Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1764832/Image_2_OPPO.jpgKontakt:Jiatong LiT: +49 15238850933E jiatong.li@oppo.comOriginal-Content von: OPPO, übermittelt durch news aktuell