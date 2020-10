Empower Clinics: Was bringt die Übernahme?

Empower Clinics ist in den USA einer der größten Anbieter von Gesundheits- und Wellnesszentren. Das Portfolio umfasst dabei aktuell 40 Gelände in drei verschiedenen Staaten. In diesen arbeiten ausschließlich lizensierte Ärzte, die sich im Besonderen auf Cannabis-orientierte Behandlungen spezialisiert haben. Über die Website cannvas.me werden diesbezüglich wissenschaftliche Studien zu eben jener Art der Behandlung veröffentlicht. Die entsprechenden Einrichtungen sind jedoch nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung