Empower Clinics-Aktie: Die Bären bleiben bestimmend

Die Aktie der Empower Clinics Inc. startete im Dezember einen neuen Anstieg. Er intensivierte sich im Februar erheblich. Der Kurs ging in eine steile Aufwärtsbewegung über und konnte in der Spitze bis zum 22. Februar auf ein Hoch bei 1,66 Euro vordringen. Lange zu behaupten, vermochten die Bullen das neue Hoch jedoch nicht.

Gewinnmitnahmen ließen den Kurs umgehend in eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung