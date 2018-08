Wien/Berlin (ots) - Emporia stellt auf der IFA 2018 neue Produktefür die Generation 60+ vor mit dem Ziel, Senioren an mobilerKommunikation teilhaben zu lassen. Neben einem neuen Smartphonegehören dazu auch eine App sowie zwei neue Featurephones, die genauan die Bedürfnisse der älteren Generation angepasst sind.Für die heute 60-Jährigen ist der Umgang mit Computer und Internetselbstverständlich. Doch sie haben in der Regel andere Bedürfnisse anmobile Kommunikation als die sogenannten Digital Natives. Gerätesollen einfach und unkompliziert zu bedienen sein. Dies giltinsbesondere auch dann, wenn die typischen Altersbeschwerdenhinzukommen. "Die Entwicklung neuer Smartphones für die "Best Ager"und "Silver Surfer" ist deshalb für uns eine zentrale Aufgabe, dietechnischen Geräte müssen für sie fit gemacht werden", sagt EvelinePupeter, CEO von Emporia. "Wir dürfen diese Generation nichtausschließen, wir müssen sie in die digitale Welt holen."In enger Zusammenarbeit mit der Zielgruppe hat Emporia daher neueProdukte und Features entwickelt, die auf der IFA präsentiert werden.emporiaSMART.2Das emporiaSMART.2 mit dem 5" Display kombiniert modernes undelegantes Design mit einem einfachen User Interface. Die griffigeblaue Rückseite und der Metallrand verleihen dem Handy eine sehrelegante Optik. Es überzeugt mit einer einfachen undbenutzerfreundlichen Bedienung über das große, gut lesbare Display.Das SMART.2 richtet sich an Nutzer, die ein modernesAndroid-Smartphone mit einfacher Bedienoberfläche wünschen. ImLieferumfang ist neben der Anleitung auch ein Trainingsbuchenthalten. Der zweite Akkudeckel erlaubt es dem Kunden, seinSmartphone mit oder ohne Notrufknopf zu nutzen. Das emporiaSMART.2kostet 199,90 Euro.Die emporiaAPP - "Mach-dein-Smartphone-einfach App"Mit der emporiaAPP können nahezu alle alten Android Smartphones(4.4. und höher), die nicht mehr im Gebrauch sind, für die ältereGeneration ohne großen Aufwand umgerüstet werden. Diese App machtSmartphones übersichtlich und einfach. Die von Emporia entwickelteneue Oberfläche legt sich über das Smartphone von Samsung, Huawei &Co und verwandelt es in ein Touch-Telefon mit einfacher Menüstruktur,großen, gut lesbaren Icons und intuitiver Bedienbarkeit. Die"Mach-dein-Smartphone-einfach App" wird speziell fürSmartphone-Einsteiger in Kombination mit einem Trainingsbuch imdeutschen Fachhandel für 24,90 Euro angeboten. Diese App ist auch(ohne Trainingsbuch) im Google Play Store für 9,90 Euro erhältlich.Featurephones sind weiterhin en vogue - mit und ohne WhatsAppMitte September bringt Emporia mit dem "emporiaTALKSmart" zudemein Featurephone mit WhatsApp-Funktion auf den deutschen Markt.WhatsApp ist dabei bereits vorinstalliert. Auf diesem Weg eröffnetdas Unternehmen der Generation 60+ den Zugang zur Welt ihrer Kinderund Enkelkinder. Fotos und Kurznachrichten können via WhatsAppzwischen den Generationen hin und her geschickt werden. Das"emporiaTALKSmart" ist wie alle emporia Produkte einfach zu bedienen,hat einen 2,4'' großen Display und ist zusätzlich spritzwasserfest(IP54). Der Preis: 79,90 EuroDas Featurephone "emporiaOne" (59,99 Euro) kommt im eleganten FlipFormat in schwarz/rot und spacegrey/silber mit einer 2 MP Kamera,einem 1,77'' großen Außendisplay inklusive zwei Akkudeckel, mit undohne Notruftaste, auf den Markt. Im geschlossenen Zustand kann derUser abheben und auflegen. Zusätzlich ist dieses Gerätspritzwasserfest (IP 54)."Mit diesen Produkt-Neuheiten öffnen wir jedem die Tür zurdigitalen Welt mit intuitiv zu bedienenden Produkten. UnsereErfahrung zeigt, dass Menschen, die Interesse an der Technologiehaben, auch mit 80+ zu mobilen Onlinern werden können. Unser Zielist, dass mit unseren neuen Produkten noch mehr ältere Menschen aufden Zug aufspringen und sich mit der Digitalisierung anfreunden",sagt Emporia-Chefin Pupeter.Besuchen Sie uns auf der IFA und erfahren Sie mehr über unsereneuen Produkte. Sie finden uns in Halle 4.2, Stand 119Weitere Infos: http://ots.de/EWoxDTÜber emporia telecomemporia ist mit jährlich mehr als 600.000 verkauften Geräten einerder führenden Anbieter von Mobiltelefonen für die ältere Generation.Das Unternehmen entwickelt seine Produkte und intelligenten Servicesseit 1991 am Standort Österreich. Im Bereich Innovation undEntwicklung arbeitet emporia mit Partnern wie Universitäten undDesignbüros aus Europa zusammen. Mit den Produkten soll mobileTelefonie Menschen jeder Altersgruppe zugänglich gemacht werden, umdiesen ein aktives, sicheres und selbstbestimmtes Leben zuermöglichen. 2015 brachte emporia das erste einfache Smartphone fürdie Zielgruppe der Senioren auf den Markt. Im Geschäftsjahr 2017/2018erwirtschaftete das Linzer Unternehmen mit 100 Mitarbeitern einenUmsatz von 30 Millionen Euro. www.emporia.atPressekontakt:Thöring & StuhrPartnerschaft für KommunikationsberatungClaudia KreftMittelweg 14220148 HamburgTel.: +49 (0)40 207 6969 86claudia.kreft@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: emporia Telecom, übermittelt durch news aktuell