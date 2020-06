Employers: Anleger dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Raymond James Financial":

An der Börse New York notiert die Aktie Employers am 15.06.2020, 20:16 Uhr, mit dem Kurs von 30.09 USD. Die Aktie der Employers wird dem Segment "Schaden- und Unfallversicherung" zugeordnet.

Die Aussichten für Employers haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10,03. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Employers zahlt die Börse 10,03 Euro. Dies sind 76 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Versicherung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 42,17. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Employers. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Employers nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Versicherung. Der Unterschied beträgt 0,32 Prozentpunkte (3,44 % gegenüber 3,12 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".