Employer Reputation: Maßgeblich zum Gewinnen neuer Fachkräfte

Braunschweig (ots) - Wird über die aktuellen Herausforderungen inder Arbeitswelt diskutiert, fallen unerlässlich die BegriffeDigitalisierung und Fachkräftemangel. Händeringend suchen Unternehmennach neuen Möglichkeiten, kompetente Köpfe zu erreichen undlangfristig zu binden.Reputationsmanagement im Employer BrandingEin wichtiger Teil des Employer Branding ist professionellesReputationsmanagement, das heißt die Pflege, Steuerung undÜberwachung des eigenen Rufs. Im Arbeitgeberkontext ist dies dieEmployer Reputation. Um sich auf dem umkämpften Arbeitnehmermarkt zubehaupten, wird es immer wichtiger, die Attraktivität als Arbeitgeberim Sinne einer stringenten Unternehmenskommunikation auf allen(Online-)Kanälen positiv herauszustellen. Da sich Arbeitnehmer aufzahlreichen Portalen über potenzielle Arbeitgeber informieren, ist esunverzichtbar, auf allen relevanten Stellensuchmaschinen undNetzwerken wie Kununu, Indeed und Glassdoor präsent zu sein. Nichtzuletzt hat sich das Portfolio an klassischen Stellendienstleisternauch um Social Media Plattformen wie Facebook erweitert, die es nunim Personal- bzw. Bewerbermanagement ebenfalls zu berücksichtigengilt.Erfolgsfaktor Community-ManagementIm Zuge dieser neuen Entwicklungstendenzen, ist imHR-/Recruiting-Bereich ein besonders sensibler Umgang mitBewertungsportalen gefordert. Beim Reputationsmanagement ist dieoberste Maxime, stets up-to-date hinsichtlich der Meinungen über daseigene Unternehmen zu sein. So können negative Entwicklungen schnellentdeckt und abgefedert werden. Empfehlenswert ist es darüber hinaus,den gesamten Dialog auf Jobportalen proaktiv mitzugestalten. MitHilfe der User können Verbesserungspotentiale aufgedeckt, aber auchpositives Feedback für bestehende Prozesse erlangt werden. ZumCommunity-Management auf Arbeitgeberportalen gehört, konsequent aufalle Bewertungen nach festgelegten Richtlinien zu reagieren.Insbesondere bei negativen Erfahrungsberichten ist es wichtig zusignalisieren, dass die Kritik ernst genommen wird. Neben einemverständnisvollen Dialog, sind eigene optimierte Inhalte auf denProfilen der verschiedenen Online-Communitys von Vorteil, um einpositives Bild zu schaffen und die Employer Reputation zu steigern.All diese Maßnahmen verfolgen das Ziel, Vertrauen bei der Zielgruppedes Unternehmens aufzubauen und vor allem authentisch zu wirken.Bewerbern/Mitarbeitern zu signalisieren, dass das Unternehmen offenfür andere Betrachtungsperspektiven ist, steigert signifikant dieGlaubwürdigkeit, Attraktivität und Motivation. Mit dem Einsatzverschiedener kommunikationspolitischer Instrumente erreichenUnternehmen so eine gute Employer Reputation, mit der sie denentscheidenden Vorteil im Wettbewerb um die besten Kräfte erlangen.