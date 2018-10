Employer Branding goes agile und Jurgen Appelo goes EB-X (FOTO)

Berlin (ots) -- Die Fachkonferenz Employer Brand Experience (EB-X) führt ihrenAuftakt in Deutschland fort und öffnet am 13./14.11.18 in Wienwieder ihre Pforten- Jurgen Appelo, der Star der Management 3.0 und Agilitäts-Szene,liefert die Keynote- Inspirierende Speaker, zahlreiche Cases und neue Formateermöglichen das Zusammenstellen einer individuellen EmployerBrand Journey, die alle Facetten des Employer Brandings abdecktEB-X bietet individuelle Employer Brand JourneyIm historischen Palais Wertheim in unmittelbarer Nähe zur WienerAltstadt präsentieren DEBA und spring Messe Management gemeinsamArbeitgebermarken im Kontext der digitalen Ära. Auf Augenhöhe,spannend, aber ganz entspannt können die Teilnehmer echten Pionierender Employer Branding-Szene begegnen, ihre Geschichten erfahren undneue Perspektiven erleben.Das Programm ist praxisnah: Die Themenrouten "Identity &Branding", "Sourcing & Recruiting", "Culture & Transformation" und"Retention & Engagement" mit jeweils vier parallelen Sessionsermöglichen das Zusammenstellen der ganz individuellen Playlist.Interaktive Formate bieten viel Raum für den Austausch mit anderenTeilnehmern und Speakern und sprechen jeden Lerntyp an - vom Tüftlerbis guten Zuhörer, vom großen Denker bis Netzwerker.Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.EB-X.atDEBA führt Agile Employer Branding einDEBA lebt Management 3.0 und beteiligt sich aktiv an der Debatte,wie man Bedürfnisse und Fragen agiler, moderner Unternehmenadressieren kann. Das zugrundeliegende systemische Verständnis vonOrganisationen als komplexe soziale Systeme bedingt, dass auchEmployer Branding im Kontext systemischer Interdependenzen betrachtetwerden muss. Prinzipien, Perspektive und Selbstverständnis vonEmployer Brand Managern ändern sich in agilen Organisationengegenüber dem traditionellen Ansatz radikal.Ist das Branding-Dilemma in agilen Transformationen vermeidbar?Welche Auswirkungen zeigen sich in Bezug auf Digital Fit und FutureFit der Mitarbeitenden? Für diese heißen Themen holt sich DEBA denGuru für Management 3.0 und Agile Organisationen, Jurgen Appelo, anBord - einen bekennenden Freidenker, der für Infotainment steht, wiekaum ein anderer.Mit seinem Unternehmen Agility Scales erfindet Jurgen Appelo dieZukunft der organisatorischen Agilität. Warum verschwenden wir unsereZeit damit, zu lernen, wie man Unternehmen führt, wenn sehr baldComputer uns durch unser Arbeitsleben führen und uns helfen werden,unsere Teams zu leiten und zu verwalten?Als Seriengründer, erfolgreicher Unternehmer, Autor und Speakerist Jurgen Appelo ein Pionier des Managements, um kreativenUnternehmen zu helfen, im 21. Jahrhundert zu überleben und zugedeihen. Jurgen Appelo rangiert auf Platz 40 der Management- undFührungsexperten der Welt, ist einer der Top-100-Führungsredner und6. einflussreichste Person im Bereich Agiltität. Sein Blog wurde als3. beliebtester Agile Blog der Welt eingestuft und seine Büchergelten als Bestseller. Weiterführende Informationen finden Sie unter:jurgenappelo.comEin Ticket - Drei HighlightsDer Kauf einer Eintrittskarte für die EB-X ermöglicht dieTeilnahme an zwei Tagen Employer Brand Experience, feiern undnetzwerken mit über 200 HR-Experten auf der Aftershow-Party und nichtzuletzt HR zum Anfassen auf der Zukunft Personal Austria.Tickets können über www.EB-X.at gebucht werden.Über DEBA GmbHWenn es um Arbeitgebermarke geht, ist DEBA eine Instanz. Seit 2006setzt die Berliner Beratung mit angeschlossener Akademie die Maßstäbeim Employer Branding. DEBA berät auf dem Weg zur Arbeitgebermarke,bildet gemeinsam mit TU München und WU Wien Employer BrandManager/innen aus und organisiert die vielleicht größte EmployerBranding Community der DACH-Region.www.employerbranding.orgDEBA GmbHKurfürstendamm 19410707 BerlinÜber spring Messe Management GmbHspring Messe Management veranstaltet Fachmessen, Konferenzen undEvents in den Bereichen Human Resources, betrieblichesGesundheitsmanagement sowie Recruiting. Langjährige, thematischeExpertise und nachhaltige Kundenorientierung machen dieVeranstaltungen von spring zu etablierten Branchenplattformen. DieMarken Zukunft Personal, Corporate Health und job and career sinddabei Impulsgeber für Produktneuheiten, innovative Ideen undManagemententwicklungen.Als Tochterunternehmen der Deutschen Messe AG ist spring in fünfLändern vertreten: Deutschland, Österreich, Ungarn, Russland undTürkei.www.messe.orgspring Messe Management GmbHGüterhallenstraße 18a68159 Mannheim#DEBA #employerbranding #recruiting #personalmarketing #EBX18AT#StartupScaleupScrewup #unternehmenskultur #transformation#management30 #digitalfit #futurefit #agilemanagement #agilityPressekontakt:Kontakt für MedienPetra Fellmann, Leiterin Marketingfellmann@employerbranding.orgT: +49-30 700 159 770Original-Content von: DEBA - Deutsche Employer Branding Akademie, übermittelt durch news aktuell