Employer Branding: Note 4+

Eschborn (ots) - Leistung "Ausreichend": So bewerten dieTop-1.000-Unternehmen ihr Employer Branding- Einsatz, der sich lohnt: Die Best-Performer investieren 20.000Euro und mehr- Halbherzige Erfolgsmessung: mehr als die Hälfte der Unternehmenerhebt keine objektiven KennzahlenMitarbeiter sind ein gefragtes Gut: Laut der aktuellenStudienreihe* "Recruiting Trends 2018" des Centre of Human ResourcesInformation Systems (CHRIS) der Universitäten Bamberg undErlangen-Nürnberg und des Karriereportals Monster planen 60,4 Prozentder Unternehmen einen Anstieg ihrer Mitarbeiterzahl. Im Durchschnittgehen die Top-1.000-Unternehmen von 120 Vakanzen für das Jahr 2018aus. Und da Mitarbeiter auf dem Arbeitsmarkt leider auch ein raresGut sind, werden knapp vier von zehn Vakanzen dieser Unternehmen nurschwer zu besetzen sein. Für die Unternehmen heißt das, sie müssensich mehr denn je als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Damitwird gutes Employer Branding zu einem zentralen Thema in derPersonalbeschaffung. Als "sehr gut" oder "gut", also mit denSchulnoten 1 und 2, beurteilen in der Studie aber nur knapp drei vonzehn der befragten Unternehmen ihr eigenes Employer Branding. EineBewertung, die sich in vielen Fällen mit der Einschätzung derKandidaten in Arbeitgeberrankings deckt. Die Durchschnittsnote derTop-1.000-Unternehmen liegt allerdings bei 4+. "Angesichts desWettbewerbs um Mitarbeiter wird ein "Ausreichend" nicht genügen",findet Marc Irmisch-Petit, Vice President General Manager beiMonster. "Für die Recruiter kann sich für die Verbesserung derArbeitgebermarke ein Blick auf die Strukturen des Marketings lohnen.Branding heißt Markenbildung und die steht dort auf dreiwesentlichen Säulen: eine klare, alle Maßnahmen umfassende Strategie,ein festes Budget und Erfolgsmessung. Die Unternehmen, die sichselbst mit "gut" bewerten, haben in der Regel zumindest eine dieserSäulen für ihr Employer Branding etabliert." Studienleiter Prof. Dr.Weitzel vom Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik der UniversitätBamberg ergänzt:"Dabei reicht es nicht, Hochglanzversprechen zu machen, dieUnternehmen müssen die Versprechen auch erfüllen, da genervteMitarbeiter und Bewerber zunehmend über leere Versprechen in ihrenNetzwerken reden und darüber lesen. Zwei Drittel bewerben sich garnicht erst bei solchen Firmen. Und wenn aktuelle Mitarbeiter erleben,dass nach außen gemachte Versprechen innen gar nicht eingehaltenwerden, sinkt bei vier von fünf die Arbeitsmotivation, und sieschauen sich schon einmal nach andern Arbeitgebern um."Gute Reise für die KandidatenEmployer Branding umfasst alle Maßnahmen zu Aufbau und Verbesserungeiner Arbeitgebermarke. Aus Sicht der Kandidaten lassen sie sich inden sechs Phasen der "Candidate Journey" darstellen:1. Sichtbarkeit des Arbeitgebers2. Interesse an dem Unternehmen als Arbeitgeber3. Bewerbung bei dem Unternehmen4. Kennenlernen und Entscheidung5. Onboarding6. Arbeiten beim neuen ArbeitgeberDie wichtigste Station für Unternehmen und Kandidaten ist dabeidie vierte Phase (Kennenlernen und Entscheidung). 96,0 Prozent derArbeitgeber geben an, hier die Attraktivität ihres Unternehmensbesonders gut vermitteln zu können und neun von zehn Kandidaten sehendas genauso. Misslingt sie, beeinflusst das nach Meinung von 93,3Prozent der Unternehmen die Wahrnehmung der Kandidaten negativ. DieKandidaten sehen das mit 73,8 Prozent allerdings etwas großzügiger.Bei der Bewertung der ersten Phase (Sichtbarkeit des Arbeitgebers)sind dagegen die Unternehmen lockerer als eventuell gut ist.Lediglich 38,2 Prozent sehen hier eine misslungene Ausgestaltungals problematisch. Die Kandidaten sind da kritischer, 50,3 Prozentbestätigen negative Auswirkungen auf ihre Wahrnehmung desUnternehmens. Die gute Nachricht ist: Sowohl Unternehmen als auchKandidaten sind der Meinung, dass gutes Employer Branding in allenPhasen mehr nutzt, als schlechtes schadet. Die Unternehmen könnenalso nur gewinnen.Mit Einsatz zum ErfolgGrund genug, das Employer Branding strategisch sauber aufzustellenund mit einem festgelegten Budget zu stützen. 66,0 Prozent derBest-Performer, Unternehmen mit einem sehr guten Employer Branding,investieren 20.000 Euro und mehr. Im Gegensatz dazu haben 66,7Prozent der Unternehmen, die sich selbst ein ungenügendes EmployerBranding attestieren, kein explizites Budget festgelegt.Für eine strategische und nachhaltige Entwicklung des EmployerBranding ist es darüber hinaus nötig, den Erfolg der verschiedenenMaßnahmen zu messen, um Erfolg und Misserfolg gezieltnachzuvollziehen. Das machen allerdings selbst unter den BestPerformern nur 29,2 Prozent. Bei den Unternehmen mit schlechtemEmployer Branding sind es sogar nur 6,7 Prozent. Die Anzahl derBewerbungen insgesamt ist bei den guten Performern die am häufigstengenutzte Kennzahl (33,3 Prozent), gefolgt von Arbeitgeberrankings(25,0 Prozent) und der Anzahl der angenommenen bzw. abgewiesenenVertragsangebote (20,8 Prozent). Die absoluten Best Performer gehenallerdings noch mehr ins Detail und messen auch ihren Imagewert undBekanntheitsgrad bei unterschiedlichen Zielgruppen. Allerdingserheben immer noch mehr als die Hälfte aller Unternehmen überhauptkeine Kennzahlen.Und noch etwas zeichnet die "Guten" aus: Sie kennen ihreKandidaten und nutzen für die Candidate Journey Maßnahmen, die nachderen Ansicht ihre Attraktivität steigern. Sie bemühen sich zumBeispiel um eine positive, ganzheitliche Candidate Experience, die91,1 Prozent der Kandidaten wichtig finden, sie stellen einezielgruppenspezifische Karrierewebsite zur Verfügung, nutzenArbeitgeberbewertungsportale, was 80,2 bzw. 74,1 Prozent derKandidaten schätzen und bieten Blogs, in denen ihre Mitarbeiter überihre Arbeit berichten, 61,9 Prozent der Kandidaten sehen das positiv."Entscheidend ist es, bei den Arbeitgeberversprechen authentischzu sein. Schein und Sein müssen ähnlich sein", ergänzt Prof. Weitzel."Dies gelingt am besten, wenn Unternehmen nicht nur rein Positivesüber sich berichten. Drei Viertel der Kandidaten halten Unternehmen,die auch einmal kritisch über sich reden, für glaubwürdiger undbewerben sich dort eher."Das Themenspecial "Employer Branding" der Recruiting Trends 2018steht unter folgendem Link zum Download bereit:https://arbeitgeber.monster.de/recruiting/studien.aspxÜber Monster Deutschland:Monster, www.monster.de, ist eines der bekanntesten privatenOnline-Karriereportale in Deutschland mit einem umfassenden Service-und Informationsangebot rund um Beruf und Karriere. Seit über 20Jahren unterstützt Monster weltweit Arbeitnehmer bei der Suche nachdem richtigen Job und Arbeitgeber bei der Suche nach den bestenTalenten. Heute agiert Monster in über 40 Ländern und bietetumfassende, hochwertige Lösungen rund um Jobsuche, Karriereplanung,Rekrutierung und Talentmanagement. Als Pionier treibt Monster dieBranchenentwicklung durch die Nutzung fortschrittlichsterTechnologien im Bereich Digital, Social und Mobile kontinuierlichvoran. Firmensitz der Monster Worldwide Deutschland GmbH istEschborn. Die Monster Worldwide Deutschland GmbH ist einTochterunternehmen der Monster Worldwide Inc. mit Sitz in Weston,Massachusetts. Um mehr über monster.de zu erfahren, besuchen Sie dieWebsite www.monster.de. Informationen über Monster Worldwide, Inc.,finden Sie unter http://about-monster.com.Deutsche Presseinformationen finden Sie unterhttp://info.monster.de.*Für die aktuelle Ausgabe der Studienreihe Recruiting Trends 2018wurden die Top-1.000 Unternehmen (Rücklaufquote 11,7%) und die 300größten Unternehmen aus der IT-Branche (Rücklaufquote 13,0 Prozent)aus Deutschland befragt und die Ergebnisse mit den Resultaten desNutzungsverhalten und den Einschätzungen von über 2.800 Kandidatenverglichen. Die Verteilung der Stichproben der jeweiligenStudienteilnehmer ist gemäß dem aktuellen Datenbankregister vonBisnode hinsichtlich der Merkmale Umsatz, Mitarbeiterzahl undBranchenzugehörigkeit in Bezug auf die entsprechende Grundgesamtheitrepräsentativ. Details zur Durchführung der Studie sowie eineBeschreibung der Studienteilnehmer sind online(www.uni-bamberg.de/isdl/recruitingtrends2018) verfügbar.Pressekontakt:Monster Worldwide Deutschland GmbHDr. Katrin LuzarTel.: 06196.99 92 -688; Fax: 06196.99 92 -922;E-Mail: katrin.luzar@monster.deOriginal-Content von: Monster Worldwide Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell