Wettbewerb jetzt auch für Teilnehmer aus Kanada und GroßbritanniengeöffnetNew York (ots/PRNewswire) - Der Empire State Realty Trust, Inc.(NYSE: ESRT) kündigte heute seinen jährlichen Fotowettbewerb an. Diebereits zum siebten Mal stattfindende Ausschreibung lädt Fotografendazu ein, ihren eigenen ganz besonderen "Empire State Building (ESB)Moment" zu teilen - dem Sieger winkt ein Preisgeld in Höhe von 5.000US-Dollar. Der Wettbewerb wird dabei erstmalig nicht nur Teilnehmernaus den Vereinigten Staaten, sondern auch aus Kanada undGroßbritannien offenstehen. Die Fotobeiträge gehen, zusätzlich zumHauptpreis, um einen der acht wöchentlichen Preise und den mit 1.500US-Dollar dotierten zweiten Platz ins Rennen. Die Werke derPreisträger werden außerdem auf der neuen Aussichtsplattform desEmpire State Building zu sehen sein.Fans des Empire State Building können ihre Fotos über Instagramoder Twitter mit dem Hashtag #ESBmoment und #contest hochladen. DieTeilnehmer können ihre Beiträge auch über die Microsite desESB-Fotowettbewerbs unter www.esbphotocontest.com einreichen, odermit Stichwort "ESBMOMENT" per SMS an die Nummer 811-811 einen Linkfür die Einsendung anfordern*. Beiträge werden von Montag, 13. August2018, 16:00 Uhr ET bis Freitag, 5. Oktober 2018, 23:59 Uhr ETentgegengenommen. Akzeptiert werden sowohl Außen- als auchInnenaufnahmen des Gebäudes."Ein Bild sagt mehr als tausend Worte - und wie könnte man einenbesonderen 'ESB Moment' besser als über ein Foto festhalten undteilen", erklärt Anthony E. Malkin, Chairman und CEO von ESRT. "Wirfreuen uns darauf, einzigartige, persönliche Perspektiven des EmpireState Building aus der Sicht unserer Gäste für andere zugänglichmachen zu können, und die Sieger mit der Präsentation ihrer Werke aufunserer für 160 Millionen US-Dollar neugestalteten Aussichtsplattformzu honorieren".Über acht Wochen hinweg wird jeweils ein Sieger durch Fan-Votingauf der Website ermittelt, der eine individuell maßgeschneiderteGoody Bag und den Titel als Gewinner der Woche erhält. Diese achtKandidaten sind automatisch für das Finale qualifiziert undkonkurrieren um den Hauptpreis. Die Namen der Sieger werden im Laufdes gesamten Wettbewerbs auf der Microsite und den SocialMedia-Plattformen des ESB bekannt gegeben.Teilnehmer müssen über 18 Jahre alt sein und ihren Wohnsitz in denVereinigten Staaten, Großbritannien oder Kanada haben. Dieoffiziellen Regeln und weitere Details zum Fotowettbewerb finden Sieunter www.esbphotocontest.com.*Nur für Teilnehmer in den USA: Seitens des Anbieters der mobilenPlattform können Gebühren anfallen bzw. Einschränkungen gelten.Informationen zum Empire State BuildingDas Empire State Building, das sich im Besitz von Empire StateRealty Trust, Inc., befindet, erhebt sich auf 443 Meter Höhe(gemessen vom Fundament bis zur Antenne) über Midtown Manhattan undist das "berühmteste Gebäude der Welt". Durch Neuinvestitionen inEnergieeffizienz, Infrastruktur und öffentlich zugängliche Bereicheund Einrichtungen konnte das Empire State Building erstklassigeMieter aus aller Welt gewinnen, die in einer Vielzahl vonverschiedenen Branchen tätig sind. Die stabile Medientechnik desWolkenkratzers unterstützt wichtige Fernseh- und UKW-Stationen imGroßraum New York. Laut Meinungsumfrage des American Institute ofArchitects ist das Empire State Building Amerikas Lieblingsgebäude.Die Aussichtsplattform des Empire State Building gehört nicht nur zuden populärsten Sehenswürdigkeiten der Welt, sondern ist auch diegrößte Touristenattraktion in der Region. Weitere Informationen zumEmpire State Building finden Sie unter www.empirestatebuilding.com,www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg,www.instagram.com/empirestatebldg, www.youtube.com/esbnyc oderwww.pinterest.com/empirestatebldg/.Informationen zum Empire State Realty TrustDer Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) ist ein führenderImmobilienfonds (Real-Estate-Investment-Trust, REIT), der Büro- undEinzelhandelsimmobilien in Manhattan und im Großraum New Yorkbesitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und neu positioniert, darunterauch das Empire State Building - das berühmteste Bauwerk der Welt.Das Unternehmen mit Sitz in New York im US-Bundesstaat New Yorkverfügt über ein Portfolio aus Büro- und Gewerbeimmobilien, das sichüber eine Gesamtmietfläche von circa 938.320 Quadratmetern (10.1Millionen Quadratfuß) erstreckt (Stand: 30. Juni 2018). Dazu gehörenknapp 873.289 Quadratmeter (9.4 Millionen Quadratfuß) Mietfläche in14 Bürogebäuden, davon neun in Manhattan, drei in Fairfield County,Connecticut, und zwei in Westchester County, New York, sowie rund65.032 Quadratmeter (700.000 Quadratfuß) gewerbliche Mietfläche.