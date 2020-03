Empire State Realty Trust IncDas gibt’s ja gar nicht, ?

Für die Aktie Empire State Realty Trust Inc stehen per 19.03.2020, 18:56 Uhr 8.64 USD zu Buche.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Empire State Realty Trust Inc auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Empire State Realty Trust Inc-Aktie hat einen Wert von 74,72. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (76,53). Empire State Realty Trust Inc ist auch auf 25-Tage-Basis überkauft (Wert: 76,53). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Sell"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Empire State Realty Trust Inc.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Empire State Realty Trust Inc von 7,31 USD ist mit -47,33 Prozent Entfernung vom GD200 (13,88 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 12,82 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -42,98 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Empire State Realty Trust Inc-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Empire State Realty Trust Inc liegt mit einer Dividendenrendite von 4,22 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die ""-Branche hat einen Wert von 4,23, wodurch sich eine Differenz von -0,01 Prozent zur Empire State Realty Trust Inc-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.