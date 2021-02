Empire State Building feiert Mond-Neujahr mit virtueller Turmbeleuchtung und Schaufenster-Ausstellungen auf der Fifth Avenue

New York (ots/PRNewswire) - Das berühmteste Gebäude der Welt feiert den Beginn des Jahres des Ochsen in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Generalkonsulat in New YorkDas Empire State Building (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3060999-1&h=1622001896&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3060999-1%26h%3D1137144830%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.esbnyc.com%252F%26a%3DThe%2BEmpire%2BState%2BBuilding&a=Das+Empire+State+Building) (ESB) hat heute bekannt gegeben, dass es in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Generalkonsulat in New York am 10. Februar das Mond-Neujahr mit einer Beleuchtung seiner weltberühmten Turmlichter und der Enthüllung eines neuen Schaufensters in seiner Lobby auf der Fifth Avenue für das Frühlingsfest zum Jahr des Ochsen feiern wird.Am 10. Februar 2021 kurz vor Sonnenuntergang um 17.00 Uhr EST können Gäste aus der ganzen Welt auf der YouTube-Seite des Empire State Building an der virtuellen Beleuchtungszeremonie teilnehmen und dabei sein, wenn der berühmte Turm des Gebäudes vor dem ersten Neumond des Mondkalenders am 12. Februar ganz in Rot getaucht wird. Anthony E. Malkin, CEO, Präsident und Vorsitzender des Empire State Realty Trust, wird zusammen mit Botschafter Huang Ping, dem Generalkonsul des chinesischen Generalkonsulats in New York, eine Rede halten. Die Zeremonie wird nach der Veranstaltung auf der Website des Generalkonsulats (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3060999-1&h=2504900658&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3060999-1%26h%3D4208515561%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fnewyork.china-consulate.org%252Fchn%252F%26a%3DConsulate%2BGeneral%2527s%2Bwebsite&a=Website+des+Generalkonsulats), WeChat und Instagram verfügbar sein.Das Empire State Building feiert das Mond-Neujahr außerdem mit einer museumsähnlichen Ausstellung mit dem Titel "Back to Order" in der Lobby auf der Fifth Avenue, die vom 10. Februar bis zum 10. März 2021 zu sehen sein wird. Die Ausstellung wurde von United Design Lab in Zusammenarbeit mit der China Arts and Entertainment Group Ltd. entworfen und erzählt die Geschichte des Ochsen als Rückkehr zur Normalität im Jahr 2021 nach einem beispiellosen Jahr. In vier verschiedenen Szenen begrüßt der Ochse den Frühling, ist Symbol des Friedens, bietet Schutz vor Überschwemmungen und sorgt für gutes Wetter und leitet eine erfolgreiche Erntesaison ein. Mit traditionellen Elementen wie Kürbissen, glückverheißenden Wolken, Lotusbüten, Granatäpfeln und fliegenden Laternen zollen die Schaufenster diesen historischen chinesischen Symbolen Tribut. Die Schaufenster in der Lobby auf der Fifth Avenue sind nur für ESB-Mieter und Besucher der ESB-Aussichtsplattform zugänglich."Das chinesische neue Mondjahr ist ein bedeutendes Ereignis für Chinesen und Menschen chinesischer Herkunft auf der ganzen Welt. Familien reisen normalerweise, um gemeinsam zu feiern. Da die COVID-Pandemie das diesmal nicht zulässt, ehren wir dieses Fest mit unserer besonderen Turmbeleuchtung und unserer fantastischen Schaufenster-Ausstellung", erklärte Jean-Yves Ghazi, Präsident der Empire State Building Observatory Experience. "Das Empire State Building spricht unseren Freunden, die das neue Mondjahr des Ochsen als ein reiches und glückliches neues Jahr feiern, die besten Wünsche aus. Das Empire State Building ist geöffnet und bereit, alle wieder in New York City willkommen zu heißen." Es gilt als das "berühmteste Gebäude der Welt". 2021 feiert das Wahrzeichen im Herzen von New York City sein 90-jähriges Jubiläum.Mit neuen Investitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur, öffentliche Bereiche und Annehmlichkeiten hat das Empire State Building erstklassige Mieter aus einer Vielzahl von Branchen aus der ganzen Welt angezogen. Das Empire State Building ist Teil des 10,1 Millionen Quadratmeter umfassenden Portfolios des ESRT. Der ESRT ist führend auf dem Gebiet der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in seinen Gebäuden und ist das erste Gewerbeimmobilienportfolio in den USA, das das WELL Health-Safety Rating erreicht hat, eine evidenzbasierte, von Dritten verifizierte Bewertung für alle Gebäude- und Anlagenarten, die sich aktuell auf Betriebsrichtlinien, Wartungsprotokolle und Entwurfsstrategien für eine sichere Umgebung angesichts COVID-19 konzentriert und in der Zukunft umfassendere Gesundheits- und Sicherheitsfragen adressiert.Der ESRT erzielte das höchstmögliche GRESB 5-Sterne-Rating und die höchste Green-Star-Anerkennung sowie eine Punktzahl von 88 in der GRESB-Immobilienbewertung 2020, eine Leistung, die ESRT zu den besten 20 % aller Befragten zählt. GRESB ist weltweit als ein strenger Standard anerkannt, der weithin als einer der besten Maßstäbe für die Nachhaltigkeitsleistung von Immobilienunternehmen und -fonds gilt.Das Empire State Building wurde in einer von Uber durchgeführten Studie zum beliebtesten Reiseziel der Welt und in einer Umfrage des American Institute of Architects zum Lieblingsgebäude Amerikas ernannt. In der 2. Auflage der Ultimate Edition List von Lonely Planet wurde das Gebäude zur Nummer 1 der New Yorker Sehenswürdigkeiten gekürt. Für weitere Informationen über das Empire State Building besuchen Sie bitte www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3060999-1&h=3562339645&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3060999-1%26h%3D810729645%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fempirestatebuilding%26a%3Dwww.facebook.com%252Fempirestatebuilding&a=www.facebook.com%2Fempirestatebuilding), https://twitter.com/empirestatebldg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3060999-1&h=32232225&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3060999-1%26h%3D2092110448%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fempirestatebldg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fempirestatebldg&a=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fempirestatebldg), www.instagram.com/empirestatebldg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3060999-1&h=1715287728&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3060999-1%26h%3D3859067651%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fempirestatebldg%26a%3Dwww.instagram.com%252Fempirestatebldg&a=www.instagram.com%2Fempirestatebldg), http://weibo.com/empirestatebuilding (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3060999-1&h=4154253284&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3060999-1%26h%3D2438528457%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fweibo.com%252Fempirestatebuilding%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fweibo.com%252Fempirestatebuilding&a=http%3A%2F%2Fweibo.com%2Fempirestatebuilding), www.youtube.com/esbnyc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3060999-1&h=2439691939&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3060999-1%26h%3D3979521566%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fesbnyc%26a%3Dwww.youtube.com%252Fesbnyc&a=www.youtube.com%2Fesbnyc), https://www.tiktok.com/@empirestatebldg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3060999-1&h=2915959567&u=https%3A%2F%2Fwww.tiktok.com%2F%40empirestatebldg&a=https%3A%2F%2Fwww.tiktok.com%2F%40empirestatebldg) or www.pinterest.com/empirestatebldg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3060999-1&h=974536716&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3060999-1%26h%3D4002680059%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pinterest.com%252Fempirestatebldg%26a%3Dwww.pinterest.com%252Fempirestatebldg&a=www.pinterest.com%2Fempirestatebldg)Informationen zum Empire State Realty TrustEmpire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und repositioniert Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Manhattan und im Großraum New York, darunter das Empire State Building, das "berühmteste Gebäude der Welt". Das Büro- und Einzelhandelsportfolio des Unternehmens umfasst zum 30. September 2020 eine vermietbare Fläche von 10,1 Millionen Quadratfuß, bestehend aus 9,4 Millionen vermietbaren Quadratfuß in 14 Bürogebäuden, darunter neun in Manhattan, drei in Fairfield County, Connecticut, und zwei in Westchester County, New York, sowie etwa 700.000 vermietbare Quadratfuß im Einzelhandelsportfolio.Der Empire State Realty Trust ist führend in Bezug auf Energieeffizienz im Gebäudebestand und bei der Nachhaltigkeit. 76 Prozent des förderfähigen Portfolios sind ENERGY STAR (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3060999-1&h=3472715235&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3060999-1%26h%3D933133719%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.empirestaterealtytrust.com%252Fabout-us%252Fsustainability%252F%26a%3DENERGY%2BSTAR&a=ENERGY+STAR)-zertifiziert und zu 100 Prozent mit erneuerbarem Windstrom betrieben. Als erstes gewerbliches Immobilienportfolio in den USA, das das evidenzbasierte, von Dritten verifizierte WELL Health-Safety Rating (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3060999-1&h=1970272969&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3060999-1%26h%3D3438466506%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.empirestaterealtytrust.com%252Fnews%252Fposts%252Fempire-state-realty-trust-achieves-well-health-safety-rating%252F%26a%3DWELL%2BHealth-Safety%2BRating&a=WELL+Health-Safety+Rating) für Gesundheit und Sicherheit erhalten hat, erhielt der ESRT zusätzlich das höchstmögliche GRESB-5Sterne-Rating sowie die Green Star-Auszeichnung für Nachhaltigkeitsleistung im Immobiliensektor und wurde zum Fitwel-Champion für gesunde Hochleistungsgebäude ernannt. 